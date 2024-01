Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 9 Gennaio a Reggio Calabria promettono un inizio di giornata con cielo coperto e piogge leggere durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C con una leggera percezione di freddo, causata principalmente dalla presenza costante di umidità, che sarà intorno all’84-86%.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si diraderà leggermente, con un probabile aumento della temperatura fino a circa 12-13°C, e un vento che soffierà a una velocità media tra i 10-11km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, favorendo un cielo con poche nuvole, ma si prevedono comunque piogge leggere, con temperature nell’ordine dei 12-13°C e venti moderati che soffieranno a una velocità tra i 7-9km/h.

La situazione si manterrà piuttosto stabile durante la serata, con probabilità di piogge leggere e temperature che si abbasseranno leggermente fino ai 10°C. Il vento sarà ancora moderato, con un indice di umidità che si attesterà intorno all’80%.

In sintesi, martedì 9 Gennaiosi caratterizzerà per la presenza di piogge leggere durante la notte, la mattina e il pomeriggio, con un cielo in prevalenza nuvoloso. Le temperature oscilleranno intorno ai 10-13°C, e il vento sarà moderato. Resta consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 10.1° perc. 9.4° 0.3 mm 7.3 NNE max 10.7 Grecale 85 % 1008 hPa 3 pioggia leggera 10.5° perc. 9.8° 0.24 mm 5.8 NNO max 8.7 Maestrale 84 % 1009 hPa 6 pioggia leggera 10.4° perc. 9.7° 0.23 mm 10 N max 14.2 Tramontana 84 % 1012 hPa 9 nubi sparse 12.4° perc. 11.6° prob. 27 % 11.6 NNO max 15.4 Maestrale 70 % 1015 hPa 12 poche nuvole 13.5° perc. 12.6° prob. 23 % 8.5 NNO max 12.1 Maestrale 64 % 1016 hPa 15 pioggia leggera 12.7° perc. 11.9° 0.15 mm 6 NNO max 9.5 Maestrale 72 % 1018 hPa 18 pioggia leggera 11.1° perc. 10.4° 0.22 mm 1.2 OSO max 7 Libeccio 80 % 1020 hPa 21 pioggia leggera 10.7° perc. 10° 0.15 mm 4.3 SSE max 8 Scirocco 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:09