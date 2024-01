Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio a Reggio Calabria svelano un’evoluzione del tempo piuttosto variegata lungo l’arco della giornata.

Durante la notte, il cielo resterà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa intorno al 99%. Le temperature oscilleranno intorno agli 11-12°C, con una leggera riduzione della percezione termica a causa di una moderata velocità del vento che raggiungerà i 7-8 km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni resteranno quasi assenti, registrando solamente una probabilità del 1-6% di piogge leggere.

In mattinata, la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo con la comparsa di piogge leggere. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, causando una riduzione della visibilità e un aumento dell’umidità che si attesterà intorno al 70-77%. Le temperature si manterranno costanti, oscillando dagli 11.7°C ai 12.2°C. Il vento proverà a intensificarsi provenendo da diverse direzioni, tra cui Sud, Sud Est, e Ovest – Sud Ovest, con velocità oscillanti tra i 3 e i 14 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno particolarmente instabili con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 64% e il 100%. Le precipitazioni si faranno più consistenti, con quantitativi di pioggia leggera compresi tra 0.1mm e 0.35mm. La velocità del vento aumenterà considerevolmente, toccando picchi di 22.5-35.5 km/h, provenienti dalle direzioni Ovest – Nord Ovest e Nord Ovest. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15°C.

La situazione tenderà a migliorare gradualmente in sera, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà di nuovo intorno al 27-30%. Le precipitazioni diminuiranno di intensità, attestandosi su quantitativi intorno ai 0.1mm. Le temperature si manterranno stabili sui 13.5-13.9°C, mentre la velocità del vento sarà ancora significativa, raggiungendo punte tra i 31.9 e i 37 km/h da Nord Ovest.

In conclusione, Lunedì 15 Gennaio vedrà Reggio Calabria con un meteo instabile e piovoso durante le prime ore del mattino e nel pomeriggio, seguito da un miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata. Si consiglia pertanto di prestare attenzione e adattare le attività pianificate in base alle previsioni dettagliate per ciascuna fascia oraria.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.5° perc. 9.2° prob. 6 % 7.5 SE max 10 Scirocco 64 % 1013 hPa 3 cielo coperto 11.3° perc. 10.2° prob. 1 % 4.4 SE max 7.8 Scirocco 66 % 1010 hPa 6 cielo coperto 11.8° perc. 10.8° prob. 13 % 4.6 SSE max 11.2 Scirocco 67 % 1009 hPa 9 pioggia leggera 11.8° perc. 11.1° 0.22 mm 4.7 OSO max 14.3 Libeccio 77 % 1009 hPa 12 cielo coperto 12.9° perc. 12.4° prob. 62 % 8.5 ONO max 27.8 Maestrale 80 % 1007 hPa 15 pioggia leggera 14.7° perc. 14.4° 0.11 mm 14.6 NO max 33.6 Maestrale 82 % 1007 hPa 18 pioggia leggera 13.7° perc. 13.5° 0.15 mm 17 NO max 36.2 Maestrale 88 % 1008 hPa 21 nubi sparse 13.9° perc. 13.5° prob. 25 % 17.2 NO max 34.6 Maestrale 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:16