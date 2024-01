Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio a Reggio Calabria prevedono un’ampia varietà di condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Durante la notte, sarà presente una pioggia leggera con copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno attorno ai 10°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. È possibile che si verifichino anche delle raffiche di vento di 14.4km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Il tempo migliorerà gradualmente durante la mattina, con la copertura nuvolosa che si ridurrà e lascerà spazio alle nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una probabilità di pioggia in diminuzione. Il vento soffierà a 23.6km/h proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente stabili con copertura nuvolosa tra il 48% e il 55%. Le temperature massime raggiungeranno i 10.6°C, con una percezione di freddo di 9.4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 20.4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Continuando con le previsioni per la sera, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature caleranno gradualmente fino a 7.9°C, mantenendo comunque una percezione di freddo di 5.8°C. Il vento sarà ancora presente, registrando una velocità di 16.9km/h proveniente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Gennaio a Reggio Calabria indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche e temperature che variano nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e alle precauzioni necessarie in base alle previsioni dettagliate di ogni fascia oraria.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 10.2° perc. 9.7° 0.65 mm 8.9 ONO max 14.4 Maestrale 91 % 1019 hPa 3 pioggia leggera 10° perc. 9.2° 0.21 mm 15.9 NO max 25 Maestrale 83 % 1021 hPa 6 nubi sparse 9.2° perc. 7.1° prob. 46 % 13.8 NNO max 21.5 Maestrale 77 % 1023 hPa 9 nubi sparse 9.9° perc. 7.8° prob. 8 % 15.8 NO max 22.5 Maestrale 68 % 1026 hPa 12 nubi sparse 10.4° perc. 9.2° prob. 4 % 17.3 NNO max 21.2 Maestrale 65 % 1026 hPa 15 nubi sparse 10.2° perc. 8.9° prob. 4 % 14.9 NNO max 18.8 Maestrale 63 % 1027 hPa 18 nubi sparse 8.5° perc. 6.6° Assenti 11.4 N max 16.5 Tramontana 70 % 1029 hPa 21 cielo sereno 8.1° perc. 6.1° Assenti 11.6 NNO max 16.4 Maestrale 70 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:23

