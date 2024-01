Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Reggio Calabria mostrano un andamento piuttosto stabile durante l’intera giornata.

Durante la notte ci saranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 57%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C, con una leggera percezione di freddo. Il vento soffierà con intensità moderata, proveniente prevalentemente da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 70-73%. La pressione atmosferica rimarrà piuttosto costante intorno ai 1020hPa.

Nel corso della mattina il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con l’80-87% di copertura. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 11-12.8°C. Il vento manterrà la stessa intensità e direzione, con precipitazioni assenti e un’umidità intorno al 68-71%. Anche la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel primo pomeriggio ci sarà un lieve aumento della probabilità di precipitazioni, che si attesterà intorno al 15%. La copertura nuvolosa raggiungerà il 47-65%, mentre le temperature si manterranno stabili attorno ai 12.8-12.9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche intorno ai 20.6km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Durante il resto del pomeriggio e la sera le condizioni meteorologiche rimarranno sostanzialmente simili, con un aumento graduale della copertua nuvolosa fino al 98% e una diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10.5-10.8°C. La probabilità di precipitazioni si manterrà bassa (5-13%), con venti leggeri provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, Domenica 14 Gennaio a Reggio Calabria si preannuncia come una giornata dal clima stabile, con una lieve possibilità di precipitazioni nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio, ma senza variazioni significative rispetto alle condizioni attuali. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo nelle prossime ore per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.1° perc. 7.4° Assenti 11.2 NO max 17.2 Maestrale 73 % 1022 hPa 3 nubi sparse 9.4° perc. 7.8° Assenti 11 NO max 19 Maestrale 70 % 1020 hPa 6 nubi sparse 9.7° perc. 7.9° Assenti 12.6 NO max 19.2 Maestrale 71 % 1020 hPa 9 cielo coperto 11.4° perc. 10.3° Assenti 10.8 NO max 16.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 12 nubi sparse 12.8° perc. 11.7° Assenti 8.7 NO max 18.5 Maestrale 59 % 1018 hPa 15 nubi sparse 12.5° perc. 11.5° prob. 11 % 8.5 O max 15.7 Ponente 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse 10.8° perc. 9.8° prob. 9 % 3.8 O max 9.6 Ponente 68 % 1017 hPa 21 cielo coperto 10.7° perc. 9.5° prob. 5 % 3.4 SE max 7.7 Scirocco 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:15