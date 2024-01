Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo di Venerdì 12 Gennaio a Ragusa indicano un soprassalto dell’inverno con piogge leggere e moderate che caratterizzeranno gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno interessate da piogge lievi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 78% entro le 06:00. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C con una leggera percezione di freddo.

Durante la mattina, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge moderate che si intensificheranno tra le 10:00 e le 12:00 con un picco di 3.69mm. La velocità del vento si alzerà notevolmente, arrivando a toccare i 36.7km/h con raffiche di 34.9km/h, provenienti principalmente da nord-est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le piogge leggere continueranno a essere presenti, accompagnate da temperature che oscilleranno tra gli 7 e i 8°C con una percezione di freddo che si manterrà costante. La velocità del vento diminuirà, ma si manterrà tra i 15 e i 20km/h, proveniente sempre da est-nord-est.

In serata, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, con precipitazioni leggere e un tasso di umidità che si manterrà al 90%. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, arrivando a 1019hPa.

Quindi, Venerdì 12 Gennaio a Ragusa avremo una giornata caratterizzata da piogge e un clima freddo e umido, con temperature che si manterranno intorno ai 7°C. Bisognerà prestare attenzione agli spostamenti e vestirsi adeguatamente per far fronte alle condizioni climatiche avverse.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 6.4° perc. 6.4° 0.2 mm 3.1 NNE max 4.6 Grecale 98 % 1013 hPa 8 pioggia leggera 7.8° perc. 6° 0.56 mm 10.1 ENE max 13.3 Grecale 90 % 1014 hPa 11 pioggia moderata 8.5° perc. 5.2° 3.69 mm 22.1 NE max 34.9 Grecale 89 % 1014 hPa 14 cielo coperto 8.1° perc. 5.1° prob. 72 % 18.7 ENE max 30.9 Grecale 88 % 1015 hPa 17 cielo coperto 7.4° perc. 5.4° prob. 70 % 10.2 NE max 15.4 Grecale 89 % 1017 hPa 20 cielo coperto 7.1° perc. 6.1° prob. 59 % 6 NE max 7.8 Grecale 91 % 1019 hPa 23 cielo coperto 6.9° perc. 6.9° prob. 48 % 4.6 ONO max 8.8 Maestrale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:20