Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Martedì 30 Gennaio con sole

Le previsioni meteo per Martedì 30 Gennaio a Ragusa evidenziano un andamento meteorologico prevalentemente stabile durante la giornata. La temperatura subirà una lieve oscillazione nelle prime ore del mattino, con valori intorno ai 3.5°C, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 10.2°C nelle ore pomeridiane. La copertura nuvolosa si manterrà in generale limitata, con una leggera tendenza all’aumento delle nubi nel corso delle ore serali.

Durante la notte, dalle ore 00:00 alle 05:00, è previsto un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa variabile tra il 40% e il 62%. La temperatura oscillerà attorno ai 3.5°C, con una leggera percezione di freddo di circa 1.6°C, e una velocità del vento tra i 7.3km/h e i 7.8km/h.

Nella prima parte della mattina, tra le 06:00 e le 11:00, la copertura nuvolosa si manterrà a livelli modesti, tra il 15% e lo 0%, con un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 3.4°C e i 10.2°C, con una percezione di freddo compresa tra 1°C e 8.6°C, e una direzione del vento prevalente da Nord Est a Est.

Nel pomeriggio, tra le 12:00 e le 17:00, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi tra il 9% e il 25%, con la comparsa di poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, tra i 10.2°C e i 7°C, con una velocità del vento compresa tra gli 8.7km/h e i 6.2km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, la proporzione di nubi aumenterà gradualmente, raggiungendo il 40% tra le 23:00 e le 00:00. Le temperature oscilleranno tra i 4.6°C e i 5.6°C, con una percezione di freddo di 2.5°C fino a 3.9°C. La velocità del vento si attesterà sui 7.9km/h.

In sintesi, le previsioni del tempo per Martedì 30 Gennaio a Ragusa indicano un giorno caratterizzato da cielo sereno, con la comparsa di poche nuvole nel corso della giornata e un lieve aumento delle nubi in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, ma nella media per la stagione, mentre la ventilazione sarà moderata e la pressione atmosferica costante sui 1033hPa-1035hPa.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 3.5° perc. 1.4° Assenti 7.8 NE max 7.6 Grecale 86 % 1032 hPa 8 poche nuvole 6.3° perc. 4.7° Assenti 8 ENE max 8.9 Grecale 71 % 1034 hPa 11 cielo sereno 9.9° perc. 8.4° Assenti 11.1 E max 11.5 Levante 50 % 1034 hPa 14 poche nuvole 10° perc. 8.8° Assenti 8.7 E max 12.4 Levante 49 % 1033 hPa 17 nubi sparse 5.3° perc. 3.6° Assenti 7.6 E max 10.4 Levante 72 % 1034 hPa 20 nubi sparse 5° perc. 2.8° Assenti 9.4 NNE max 12.7 Grecale 73 % 1035 hPa 23 nubi sparse 5.6° perc. 3.9° Assenti 7.9 NNO max 11.4 Maestrale 70 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:40

