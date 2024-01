Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Per chi vive a Ragusa, è fondamentale tenere sotto controllo le previsioni del tempo per pianificare al meglio la giornata di Martedì 16 Gennaio. Secondo le proiezioni meteorologiche, la nottata si presenterà coperta con una temperatura che si aggirerà intorno ai 9.8°C e una copertura nuvolosa del 99%, accompagnata da forti raffiche di vento provenienti dalla direzione Ovest. L’umidità sarà elevata, raggiungendo 95%, mentre le precipitazioni saranno assenti.

Man mano che avanza la mattina, la copertura nuvolosa rimarrà alta, il vento si manterrà sostenuto dall’Ovest, con picchi fino a 44.3km/h e la temperatura si alzerà fino a superare i 10°C. L’umidità si abbasserà leggermente, attestandosi intorno al 94%, e le precipitazioni continueranno a essere assenti.

Il tempo non subirà particolari variazioni nel corso del pomeriggio, con una persistente copertura nuvolosa, temperature massime di 13.3°C, e venti che soffieranno con intensità e raffiche fino a 36.6km/h e 82% di umidità. Le precipitazioni resteranno assenti.

In serata, il cielo sarà comunque coperto, con una diminuzione graduale della nuvolosità e un calo della temperatura fino a 9.1°C. Il vento perderà progressivamente di intensità, mentre l’umidità si manterrà intorno al 90%, con precipitazioni ancora assenti.

In conclusione, le previsioni meteo di Martedì 16 Gennaio a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa persistente, temperature miti e venti sostenuti provenienti dall’Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata per gran parte della giornata. Siate pronti ad affrontare una giornata dal clima fresco e umido!

Scopri di più sulle previsioni del tempo di Ragusa consultando le informazioni ufficiali o affidabili fonti meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 9.9° perc. 7° prob. 4 % 23.1 ONO max 47 Maestrale 96 % 1011 hPa 8 cielo coperto 10.9° perc. 10.4° Assenti 22 O max 44.7 Ponente 92 % 1013 hPa 11 nubi sparse 12.9° perc. 12.5° Assenti 26.9 O max 40.3 Ponente 84 % 1013 hPa 14 nubi sparse 13° perc. 12.6° Assenti 25.2 O max 35.4 Ponente 85 % 1013 hPa 17 nubi sparse 10.8° perc. 10.4° Assenti 16 O max 30.3 Ponente 95 % 1014 hPa 20 nubi sparse 9.6° perc. 8.5° Assenti 8.4 ONO max 10.9 Maestrale 90 % 1016 hPa 23 nubi sparse 9.1° perc. 7.6° Assenti 10.3 O max 18.7 Ponente 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:24