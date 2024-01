Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 8 Gennaio a Ragusa promettono un’inizio di settimana caratterizzato da piogge e nuvolosità persistente. La notte sarà contrassegnata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che oscillerà intorno all’83-98%. Inoltre, le temperature si manterranno intorno ai 4.5-7.7°C, mentre la percezione delle stesse sarà leggermente più bassa a causa del vento.

La situazione non dovrebbe cambiare molto durante la mattina. Le probabilità di pioggia aumenteranno fino all’87% con precipitazioni leggere che potrebbero raggiungere un massimo di 1.36mm e la temperatura percepita sarà attorno a 0°C.

Nel corso del pomeriggio, la pioggia dovrebbe perdurare, con una probabilità che arriva al 94% intorno alle 17:00. Tuttavia, le precipitazioni diminuiranno leggermente, attestandosi intorno ai 0.32mm. Le temperature si manterranno fredde, con valori intorno ai 6.6-6.8°C e una percezione di freddo che potrebbe rendere l’aria ancora più gelida.

Infine, durante la sera, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia resterà leggera ma costante, mentre le temperature si manterranno intorno ai 6.6-7.8°C con una percezione che potrebbe variare da 1.4 a 3.9°C.

In generale, Lunedì 8 Gennaio sarà caratterizzato da un prolungato stato di piogge leggere, con il cielo coperto da nuvole grigie. Le temperature rimarranno fredde e il vento soffierà a velocità moderata provenendo prevalentemente da Ovest.

Sarà importante considerare queste previsioni meteorologiche per pianificare al meglio la giornata, soprattutto per quanto riguarda le attività all’aperto e gli spostamenti. Restate aggiornati con le ultime informazioni meteo per garantire la massima sicurezza e comfort durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 4.9° perc. -0.5° 0.52 mm 34.7 O max 50 Ponente 85 % 1008 hPa 8 pioggia leggera 6.1° perc. 1.1° 0.64 mm 35.9 O max 48.5 Ponente 82 % 1009 hPa 11 pioggia leggera 6.9° perc. 1.9° 0.49 mm 39.5 O max 53.8 Ponente 79 % 1009 hPa 14 pioggia leggera 7° perc. 1.6° 0.47 mm 45.4 O max 63.2 Ponente 80 % 1007 hPa 17 pioggia leggera 6.7° perc. 1.6° 0.32 mm 39.9 O max 54.3 Ponente 87 % 1007 hPa 20 pioggia leggera 6.6° perc. 2.1° 0.16 mm 30.7 ONO max 51.7 Maestrale 91 % 1008 hPa 23 pioggia leggera 7.7° perc. 3.9° 0.23 mm 26.5 ONO max 43.4 Maestrale 94 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:16