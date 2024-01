Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Giovedì 18 Gennaio di sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 18 Gennaio a Ragusa promettono una giornata all’insegna della stabilità e della serenità, caratterizzata da un cielo prevalentemente terso e poche nuvole sparsi. Le prime ore del giorno si presenteranno con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà mai il 10%. Le temperature oscilleranno tra i 6.5°C e i 15.5°C durante la mattina, garantendo un inizio di giornata relativamente mite, ma con un calo delle temperature nel corso delle ore pomeridiane.

Durante la mattina, il vento soffierà da Ovest con una velocità che gradualmente aumenterà fino a raggiungere i 30.1km/h. L’umidità sarà del 88% durante le prime ore del giorno, ma si abbasserà leggermente nel corso della mattina, attestandosi intorno al 61%. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sereno offrirà ancora condizioni di stabilità atmosferica, con una copertura nuvolosa che non supererà mai il 10%. Le temperature caleranno gradualmente, arrivando a un minimo di 10.5°C. Il vento soffierà sempre da Ovest, raggiungendo una velocità massima di 31.5km/h. L’umidità salirà al 79%, con una pressione atmosferica che si attesterà intorno ai 1013hPa.

La sera garantirà condizioni simili, con una leggera aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 39%. Le temperature non subiranno variazioni significative, oscillando intorno ai 10.5°C. Il vento diminuirà la sua intensità, raggiungendo una velocità di 13.2km/h. L’umidità si manterrà alta intorno all’89%, con una pressione atmosferica in lieve aumento, attestandosi intorno ai 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo prevedono una giornata all’insegna del bel tempo a Ragusa. Le temperature si manterranno in linea con la stagione, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, si consiglia comunque di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo nel corso della giornata per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.1° perc. 5.9° Assenti 6.8 O max 8.6 Ponente 91 % 1012 hPa 8 cielo sereno 11.9° perc. 11° Assenti 9.9 O max 36 Ponente 73 % 1014 hPa 11 poche nuvole 15.5° perc. 14.7° Assenti 29 O max 57.4 Ponente 61 % 1013 hPa 14 cielo sereno 14.4° perc. 13.8° Assenti 30.4 O max 60.4 Ponente 72 % 1012 hPa 17 poche nuvole 11.2° perc. 10.7° Assenti 23.3 O max 53.3 Ponente 88 % 1014 hPa 20 nubi sparse 10.5° perc. 9.9° Assenti 13.2 O max 32.3 Ponente 89 % 1015 hPa 23 poche nuvole 9.7° perc. 8.2° Assenti 10.9 O max 19.7 Ponente 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:27

