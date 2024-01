Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 7 Gennaio a Ragusa promettono una giornata con condizioni meteorologiche mutevoli. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 75%, con temperature che oscilleranno tra i 9.5°C e i 8.4°C. Il vento soffierà con raffiche fino a 77.5km/h, proveniente dall’Ovest. Le precipitazioni sono previste in modo esiguo, con una probabilità del 4% e un’umidità del 70% a partire dalle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche non sembrano migliorare, con l’aumento della probabilità e dell’intensità delle precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà intorno al 70% mentre la copertura nuvolosa sarà ancora del 75%. Le temperature massime previste saranno di 9.1°C, mentre la percezione della temperatura si attesterà intorno ai 4.4°C. Il vento continuerà a soffiare dall’Ovest con raffiche fino a 68.6km/h. La pressione atmosferica si mantiene costante a 1006hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere persistono con intensità variabile e una copertura nuvolosa che scende al 25%. Le temperature caleranno leggermente fino a 7.2°C, mentre la percezione si attesterà sui 2.1°C. Il vento continuerà a soffiare con velocità notevole, rendendo le condizioni meteorologiche avverse per attività all’aperto.

Nella sera, le piogge leggere si protrarranno, mantenendo una copertura nuvolosa del 58-69% e una probabilità di precipitazioni variabile. Le temperature oscilleranno tra i 6.5°C e i 6.1°C, con una percezione delle stesse intorno all’1.3-1°C. Il vento, sempre proveniente dall’Ovest, non accenna a calmarsi.

In conclusione, Domenica 7 Gennaio a Ragusa ci si aspetta la persistenza di condizioni meteorologiche instabili, con piogge leggere e venti sostenuti. Chi si troverà in loco, dovrà attrezzarsi adeguatamente per fronteggiare le avverse condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 9° perc. 4.1° Assenti 51.3 ONO max 77.4 Maestrale 69 % 1002 hPa 8 pioggia leggera 8.2° perc. 3.3° 0.11 mm 45.6 O max 68.3 Ponente 70 % 1005 hPa 11 pioggia leggera 9.1° perc. 4.4° 0.33 mm 46.1 O max 65.5 Ponente 67 % 1006 hPa 14 pioggia leggera 8.5° perc. 3.7° 0.19 mm 45.4 O max 64.1 Ponente 69 % 1006 hPa 17 pioggia leggera 7° perc. 1.9° 0.72 mm 42.5 O max 61.7 Ponente 76 % 1007 hPa 20 pioggia leggera 6.5° perc. 1.2° 0.2 mm 41.1 O max 62.5 Ponente 74 % 1009 hPa 23 pioggia leggera 6.1° perc. 1° 0.29 mm 36.5 O max 56.6 Ponente 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:15