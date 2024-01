Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domenica 14 Gennaio a Ragusa mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante l’arco della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno allo zero. La percezione della temperatura sarà leggermente più fredda, ma il vento non sarà eccessivamente forte. Le precipitazioni resteranno assenti, ma l’umidità sarà molto alta, intorno al 93%.

Al sorgere del sole, il cielo rimarrà sereno e la temperatura inizierà ad aumentare leggermente, ma la velocità del vento crescerà, portando una percezione di freddo più marcata. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità diminuirà rispetto alla notte.

Durante la mattina, il cielo resterà sempre sereno, ma la velocità del vento continuerà a crescere, portando una percezione del freddo più marcata. Le temperature aumenteranno gradualmente, ma resteranno comunque fresche con una percezione di freddo più accentuata a causa del vento.

Nel corso del pomeriggio, alcune nuvole inizieranno a comparire nel cielo, portando una leggera diminuzione della temperatura. La percezione del freddo a causa del vento sarà in aumento e l’umidità tenderà a salire leggermente.

Con l’avvicinarsi della sera, le nuvole si faranno più presenti, portando un aumento della copertura nuvolosa. La temperatura continuerà a diminuire, con una percezione del freddo accentuata dal vento. L’umidità sarà alta, intorno all’88%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto da nuvole. Le temperature si manterranno al di sopra dello zero, ma la percezione del freddo sarà presente a causa del vento che soffierà con maggiore intensità. L’umidità sarà ancora alta, con valori intorno all’88-89%.

In sintesi, domenica 14 Gennaio a Ragusa potrebbe presentare un’alternanza di cielo sereno e nuvole sparse, con temperature fresche e venti moderati. Non sono previste precipitazioni significative durante l’arco della giornata. È consigliabile vestirsi adeguatamente per far fronte alle percezioni di freddo dovute al vento, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la copertura nuvolosa sarà maggiore.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 0.1° perc. -1.9° Assenti 6 NO max 7.1 Maestrale 88 % 1021 hPa 8 cielo sereno 4.4° perc. 2.3° Assenti 8.4 ONO max 23.9 Maestrale 70 % 1022 hPa 11 cielo sereno 9.1° perc. 5.7° Assenti 25.7 ONO max 33.6 Maestrale 64 % 1020 hPa 14 poche nuvole 9.7° perc. 6.4° Assenti 26 O max 32.4 Ponente 63 % 1018 hPa 17 nubi sparse 6.6° perc. 3.8° Assenti 14.3 O max 31.6 Ponente 85 % 1018 hPa 20 nubi sparse 6.7° perc. 4.2° Assenti 12.7 O max 28.7 Ponente 89 % 1017 hPa 23 cielo coperto 7° perc. 4.2° Assenti 15.1 OSO max 32.1 Libeccio 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:22