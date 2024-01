Previsioni Meteo Ragusa: Domani, Venerdì 19 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 19 Gennaio a Ragusa indicano un giorno caratterizzato da cielo coperto con poche variazioni nel corso della giornata. Durante la notte, ci aspettiamo poche nuvole con una temperatura che si assesterà intorno ai 9.6°C, percepita come 8.1°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 10.4km/h proveniente da ovest, con raffiche fino a 23.3km/h.

Al sorgere del sole, il cielo resterà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante la mattina. Le temperature oscilleranno tra i 9.3°C e i 12.8°C, con una leggera percezione di freddo dovuta alla presenza del vento che soffierà da ovest a una velocità tra i 9.6km/h e i 13.9km/h, con raffiche fino a 35.7km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si aggirerà attorno a 1014hPa.

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 13.9°C, percepita come 13.2°C. Il vento proveniente da ovest soffierà a una velocità compresa tra gli 8.7km/h e i 14.8km/h con una copertura nuvolosa al 100%.

La situazione non cambierà molto durante la sera, con cielo coperto e temperature che oscilleranno tra i 11.5°C e i 12.8°C. Il vento sarà meno intenso, con velocità tra 1km/h e 6.4km/h proveniente sempre da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Gennaio a Ragusa indicano una giornata grigia e uggiosa, con cielo coperto e temperature che si manterranno abbastanza costanti. Chiunque si trovi in città è consigliato vestirsi adeguatamente per far fronte alle basse temperature e alla percezione di freddo dovuta al vento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 9.6° perc. 8.1° Assenti 10.4 O max 23.3 Ponente 92 % 1015 hPa 3 nubi sparse 9.4° perc. 7.6° Assenti 11.3 O max 25.8 Ponente 91 % 1014 hPa 6 nubi sparse 9.3° perc. 7.9° Assenti 9.6 O max 20.4 Ponente 91 % 1014 hPa 9 cielo coperto 12.8° perc. 12.2° Assenti 13.9 O max 35.7 Ponente 81 % 1015 hPa 12 cielo coperto 14.2° perc. 13.5° Assenti 14 O max 30.6 Ponente 70 % 1013 hPa 15 cielo coperto 13.3° perc. 12.6° Assenti 7.2 O max 14.3 Ponente 74 % 1013 hPa 18 cielo coperto 11.7° perc. 10.7° Assenti 2.6 NNO max 4.8 Maestrale 68 % 1013 hPa 21 cielo coperto 12.8° perc. 11.5° Assenti 5 OSO max 6 Libeccio 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:27

