Previsioni Meteo Ragusa: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaio a Ragusa confermano un’andamento meteorologico variegato, con possibili precipitazioni e temperature piuttosto stabili.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%, accompagnato da temperature comprese tra i 12.3°C e i 11.1°C. La velocità del vento sarà intorno ai 4km/h, proveniente da diverse direzioni, e l’umidità si manterrà costante intorno al 53%.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, pur rimanendo significativa, con una probabilità alta di precipitazioni leggere nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 10.8°C e i 15°C, con un aumento della velocità del vento che arriverà fino a 13.8km/h.

Durante il pomeriggio è previsto un aumento delle precipitazioni, con una probabilità intorno al 23%, che comporterà una diminuzione delle temperature fino a 12.2°C. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 17km/h, proveniente prevalentemente da direzione Est – Nord Est.

Nella sera le precipitazioni continueranno, con una probabilità che oscillerà tra il 48% e il 98%, e una diminuzione delle temperature fino a 8.3°C. La velocità del vento raggiungerà i 16.7km/h, provenendo prevalentemente da est – nord est.

In conclusione, le previsioni meteo di Sabato 20 Gennaio a Ragusa indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento delle precipitazioni nel corso della giornata e una progressiva diminuzione delle temperature. Sii pronto a affrontare la giornata con abbigliamento adeguato e a prestare attenzione alle condizioni stradali in caso di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 12.6° perc. 11.2° Assenti 4 OSO max 4.9 Libeccio 52 % 1012 hPa 3 cielo coperto 12.4° perc. 11.1° Assenti 0.1 NNE max 2.6 Grecale 53 % 1011 hPa 6 cielo coperto 10.8° perc. 9.5° Assenti 4.9 ESE max 5 Scirocco 58 % 1010 hPa 9 nubi sparse 15° perc. 13.9° Assenti 6.7 NNE max 7.8 Grecale 53 % 1011 hPa 12 cielo coperto 14.8° perc. 14° Assenti 21.4 NE max 24.9 Grecale 65 % 1010 hPa 15 pioggia leggera 12.2° perc. 11.6° 0.21 mm 14 ENE max 17 Grecale 81 % 1012 hPa 18 pioggia leggera 9.5° perc. 8.5° 0.29 mm 7.7 E max 14 Levante 92 % 1015 hPa 21 pioggia leggera 8.8° perc. 7.2° 0.16 mm 9.8 E max 18 Levante 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:28

