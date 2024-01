Previsioni Meteo Ragusa: Domani, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Ragusa promettono una giornata caratterizzata da cielo sereno e poche nuvole, con una lieve copertura nuvolosa tra il pomeriggio e la sera. La temperatura massima si attesterà intorno a 10.2°C, mentre la minima si registrerà a 3.5°C durante le prime ore del mattino.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che oscillerà tra i 4.4°C e i 3.6°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature comprese tra 3.5°C e 8.4°C. Nelle prime ore del pomeriggio, ci sarà una leggera aumento della copertura nuvolosa, con temperature variabili tra 8.7°C e 10.2°C. Nel corso della sera, il cielo si manterrà principalmente sereno, con temperature che si assesteranno intorno ai 5.2°C.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest con intensità variabile durante la giornata. Le raffiche di vento saranno assenti, e la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1020-1022hPa.

Le previsioni meteo quindi suggeriscono una giornata stabile dal punto di vista meteorologico, con la possibilità di una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio e nella serata, ma senza segni di precipitazioni o venti forti.

Il consiglio per chi pianifica attività all’aperto è di vestirsi adeguatamente per fronteggiare le temperature in calo durante la notte e prestare attenzione alle raffiche di vento, in particolare al mattino.

In conclusione, Sabato 13 Gennaio a Ragusa si prospetta come una giornata caratterizzata da condizioni meteo generalmente buone, con temperature invernali ma senza fenomeni atmosferici significativi da segnalare.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 5.4° perc. 3.7° prob. 36 % 7.6 NO max 9.4 Maestrale 85 % 1020 hPa 3 cielo sereno 4.2° perc. 1.6° Assenti 10.4 NNO max 12.5 Maestrale 78 % 1020 hPa 6 cielo sereno 3.5° perc. 0.7° Assenti 10.4 N max 11.4 Tramontana 76 % 1022 hPa 9 cielo sereno 8.4° perc. 8.4° Assenti 4.4 NE max 10.5 Grecale 60 % 1022 hPa 12 cielo sereno 10.2° perc. 8.8° Assenti 10.2 ONO max 14.2 Maestrale 58 % 1021 hPa 15 poche nuvole 8.7° perc. 7° Assenti 10.8 OSO max 13.9 Libeccio 69 % 1021 hPa 18 poche nuvole 5.2° perc. 5.2° Assenti 3 NO max 5.6 Maestrale 84 % 1022 hPa 21 cielo sereno 4.9° perc. 3.1° Assenti 7.6 N max 7.7 Tramontana 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:20