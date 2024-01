Previsioni Meteo Ragusa: Domani, Mercoledì 24 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 24 Gennaio a Ragusa mostrano un andamento stabile delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, cielo sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai 5 gradi Celsius. La copertura nuvolosa crescerà leggermente, ma le precipitazioni rimarranno assenti.

Durante la mattina, il cielo sarà principalmente sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, con un picco di 11.1 gradi Celsius intorno alle 10:00. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 6 e i 10 km/h da direzioni settentrionali, contribuendo a una sensazione di fresco.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà e la copertura nuvolosa arriverà al 100%. Le temperature massime si assesteranno sui 12.6 gradi Celsius, con una leggera diminuzione intorno alle 15:00. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità relativa crescerà fino al 53%.

La situazione rimarrà stabile anche durante la sera. Il cielo si manterrà principalmente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, ma resteranno vicine ai 6 gradi Celsius. Il vento moderato darà una leggera sensazione di freddo, con raffiche intorno ai 7 km/h.

In conclusione, Mercoledì 24 Gennaio a Ragusa sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con temperature in lieve aumento nel corso della giornata. La presenza di nubi sparse e la crescita dell’umidità relativa sono gli elementi da tenere in considerazione, ma le precipitazioni non sono previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Ragusa

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.1° perc. 3.6° prob. 7 % 6.9 NNE max 6.6 Grecale 80 % 1027 hPa 3 poche nuvole 4.8° perc. 2.4° Assenti 10.5 NNE max 11.1 Grecale 86 % 1028 hPa 6 poche nuvole 4.6° perc. 2.6° Assenti 8.2 NNE max 7.9 Grecale 81 % 1029 hPa 9 cielo sereno 9.9° perc. 9.3° Assenti 6.4 NO max 10.5 Maestrale 56 % 1030 hPa 12 nubi sparse 12.3° perc. 10.7° Assenti 7.4 NO max 10.9 Maestrale 43 % 1029 hPa 15 cielo coperto 11.4° perc. 10° Assenti 4 NNO max 12.9 Maestrale 53 % 1029 hPa 18 nubi sparse 6.3° perc. 5.3° Assenti 5.7 NNE max 6.8 Grecale 63 % 1030 hPa 21 cielo sereno 5.9° perc. 4.8° Assenti 6.2 N max 6.6 Tramontana 57 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:32

