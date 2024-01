Previsioni Meteo Ragusa: Domani, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domenica 21 gennaio a Ragusa indicano condizioni climatiche variabili lungo l’intera giornata.

Durante la notte, è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno attorno ai 7-8°C con una leggera percezione di freddo a causa del vento proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni andranno diminuendo nelle prime ore del mattino.

La mattina, il cielo rimarrà coperto, con nubi sparse a partire dalle prime ore. Le temperature saranno comprese tra i 7°C e i 9.5°C con una percezione di freddo dovuta al vento proveniente da Nord Est e Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino, con cielo sereno e una copertura nuvolosa che si ridurrà notevolmente. Le temperature massime saranno di circa 10.1°C, incoraggiando una gradevole sensazione di calore.

Verso sera, il cielo manterrà poche nuvole, con una probabilità di precipitazioni pressoché assente. Le temperature tenderanno a scendere, attestandosi sui 4-5°C, e la percezione di freddo aumenterà lievemente a causa del vento proveniente da Nord Est.

In sintesi, domenica 21 gennaio a Ragusa si caratterizzerà per una fase iniziale caratterizzata da piogge moderate, seguita da un progressivo diradamento delle nuvole, con un’increspatura del meteo e delle temperature a partire dalla mattina. Nel complesso, la giornata si presenterà con condizioni meteo variabili, ma priva di forti perturbazioni.

Il vento, con direzione prevalente da Nord Est, contribuirà a mantenere una percepita sensazione di freddo durante gran parte della giornata. Pertanto, si consiglia di vestirsi in modo adeguato per far fronte alle oscillazioni termiche.

Per monitorare le eventuali variazioni nelle previsioni del meteo, è possibile consultare le fonti ufficiali.

Prec. Vento (km/h)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.