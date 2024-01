Previsioni Meteo Palermo per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Palermo per giovedì 4 gennaio promettono una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la copertura nuvolosa sarà prevalentemente scarsa durante la mattina e il primo pomeriggio, per poi manifestare un cielo completamente sereno nel tardo pomeriggio e serata.

Durante la notte i valori di temperatura oscilleranno attorno ai 9.5°C, con una leggera percezione di freddo di 8.8°C. Il vento sarà lieve, con una velocità tra i 5.9km/h e i 6.6km/h, proveniente prevalentemente da direzione Sud Ovest e Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità sarà intorno al 73% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Al sorgere del sole, durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno dai 9.5°C della notte ai 16.2°C previsti verso le 11:00, mentre l’umidità scenderà al 62% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Nel corso del pomeriggio il cielo sarà completamente sereno, con una gradita temperatura di 16.7°C alle 13:00 e una leggera discesa fino ai 11.9°C verso le 16:00. L’umidità tornerà ad aumentare al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1016hPa.

Infine, al calare del sole, in serata le condizioni continueranno a garantire un cielo sereno, con temperature piacevoli attorno ai 10°C e un lieve vento da Sud Ovest con velocità comprese tra i 5km/h e i 6.6km/h.

In conclusione, giovedì 4 gennaio a Palermo si prospetta una giornata promettente dal punto di vista meteorologico, con temperature miti, assenza di precipitazioni e venti lievi, ideale per godersi le attività all’aperto o semplicemente per concedersi piacevoli passeggiate.

Tutti i dati meteo ora per ora di giovedì 4 gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.5° perc. 6.7° Assenti 10.6 SO max 12.2 Libeccio 90 % 1017 hPa 1 nubi sparse 8.6° perc. 6.8° Assenti 10.9 SO max 12.5 Libeccio 91 % 1018 hPa 2 nubi sparse 8.7° perc. 7° Assenti 10.8 OSO max 12.5 Etesia 93 % 1018 hPa 3 nubi sparse 8.8° perc. 7° Assenti 10.7 SO max 12.2 Libeccio 93 % 1017 hPa 4 nubi sparse 8.7° perc. 7° Assenti 10.4 OSO max 11.1 Etesia 91 % 1017 hPa 5 nubi sparse 8.6° perc. 7.1° Assenti 9.1 OSO max 9.9 Etesia 89 % 1017 hPa 6 nubi sparse 8.6° perc. 7.3° Assenti 8.4 OSO max 9.1 Etesia 89 % 1018 hPa 7 nubi sparse 9.6° perc. 8.5° Assenti 7.9 OSO max 9.9 Etesia 89 % 1018 hPa 8 nubi sparse 11.8° perc. 11.2° Assenti 7.3 OSO max 10.4 Etesia 83 % 1018 hPa 9 nubi sparse 13.5° perc. 12.9° Assenti 8 OSO max 11 Etesia 76 % 1018 hPa 10 nubi sparse 15.1° perc. 14.5° Assenti 8.4 OSO max 11.4 Etesia 69 % 1017 hPa 11 nubi sparse 16.2° perc. 15.5° Assenti 9 O max 14.8 Ponente 62 % 1016 hPa 12 poche nuvole 16.7° perc. 16° Assenti 10.4 ONO max 16.7 Traversone 60 % 1016 hPa 13 cielo sereno 16.7° perc. 15.9° Assenti 10.3 ONO max 16.5 Traversone 58 % 1015 hPa 14 cielo sereno 16.3° perc. 15.5° Assenti 9.3 ONO max 14 Traversone 59 % 1015 hPa 15 cielo sereno 15.1° perc. 14.4° Assenti 5.9 ONO max 8.2 Traversone 67 % 1015 hPa 16 cielo sereno 11.9° perc. 11.2° Assenti 4.9 O max 6.2 Ponente 81 % 1016 hPa 17 cielo sereno 10.7° perc. 10.1° Assenti 4.4 O max 5.6 Ponente 86 % 1016 hPa 18 cielo sereno 10.2° perc. 9.6° Assenti 3.9 OSO max 5.1 Etesia 87 % 1016 hPa 19 cielo sereno 9.9° perc. 9.9° Assenti 4.2 SO max 5.1 Libeccio 85 % 1017 hPa 20 cielo sereno 9.7° perc. 9.7° Assenti 4.3 SO max 5.2 Libeccio 82 % 1017 hPa 21 cielo sereno 9.6° perc. 9.3° Assenti 5 SO max 5.4 Libeccio 78 % 1017 hPa 22 cielo sereno 9.5° perc. 9° Assenti 5.9 SSO max 6.2 Gauro 75 % 1017 hPa 23 cielo sereno 9.5° perc. 8.8° Assenti 6.4 SSO max 6.6 Gauro 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:13