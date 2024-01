Previsioni Meteo Palermo: Oggi, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il 20 Gennaio a Palermo il meteo si prevede discretamente variabile. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà parzialmente coperto da nuvole sparse, con una copertura nuvolosa attorno all’84-85%. Le temperature oscillano intorno ai 12-13°C, con venti leggeri provenienti prevalentemente da direzione Nord – Nord Est a una velocità di circa 6-9km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’82-86%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1011-1012hPa.

Con il passare delle ore del mattino, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93% intorno alle 7:00, e infine 97-100% a partire dalle 8:00 a causa dell’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno relativamente stabili intorno ai 12°C, ma con una leggera diminuzione nella percezione della temperatura, che scenderà a 11°C.

Nel corso della giornata, le precipitazioni continueranno durante il pomeriggio e la sera, con un picco di intensità attorno alle 11:00 con 0.47mm. Le condizioni meteorologiche segnalano pioggia leggera fino alle 23:00 quando la temperatura precipiterà a 5.1°C.

Nei primi pomeriggio e seara la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le previsioni indicano ancora piogge leggere e occasionali nubi sparse.

In sintesi, per Sabato 20 Gennaio a Palermo si prevede un inizio di giornata con il cielo parzialmente nuvoloso che si trasformerà in piogge leggere a partire dalle ore 9:00 e continuerà per il resto della giornata. Ci si attende un calo delle temperature nel corso della serata, con valori minimi attorno ai 5°C. I venti saranno prevalentemente provenienti da direzione Nord – Nord Est con raffiche fino a 21.2km/h.

Quindi, per chiunque abbia in programma attività all’aperto, si consiglia di portare con sé un ombrello e di vestirsi adeguatamente per far fronte alle condizioni di pioggia e ai bruschi cali di temperatura.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.8° perc. 12.3° prob. 1 % 9.4 NNE max 9.5 Grecale 83 % 1011 hPa 8 cielo coperto 12.1° perc. 11.6° prob. 25 % 11.4 N max 17.7 Tramontana 86 % 1013 hPa 11 pioggia leggera 12.7° perc. 12.2° 0.47 mm 10.3 N max 14.9 Tramontana 83 % 1012 hPa 14 pioggia leggera 12.2° perc. 11.6° 0.29 mm 11 NNO max 17.9 Maestrale 82 % 1012 hPa 17 cielo coperto 9.3° perc. 8° prob. 73 % 9.1 NO max 11.7 Maestrale 94 % 1015 hPa 20 pioggia leggera 8.9° perc. 7.2° 0.13 mm 10.8 N max 16.2 Tramontana 91 % 1018 hPa 23 pioggia leggera 7.5° perc. 5.1° 0.18 mm 13.2 NNO max 21 Maestrale 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:32

