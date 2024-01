Previsioni Meteo Palermo: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Palermo indicano un’inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera. Durante la notte, dalle 04:00 alle 07:00, è prevista un’elevata copertura nuvolosa con temperature intorno ai 7-8°C e venti che soffieranno a una velocità tra i 9 e 10 km/h provenienti in prevalenza da direzione Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni dovrebbero essere leggere, con valori di circa 0.25-0.33mm. L’umidità sarà intorno al 92-94% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011-1013hPa. Successivamente, dalle 08:00 alle 11:00, la situazione rimarrà pressoché invariata, con la copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%, e le temperature si manterranno stabili attorno ai 8-10°C. Non sono attese variazioni significative nei valori dell’umidità e della pressione atmosferica. L’intensità delle precipitazioni diminuirà progressivamente durante la mattina e si tratterà principalmente di piogge leggere.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare leggermente. Dalle 12:00 alle 15:00, è prevista una riduzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, con valori di umidità che si manterranno intorno al 76-81% e pressione atmosferica tra i 1016-1018hPa.

Verso la sera, dalle 16:00 alle 23:00, le piogge dovrebbero diradarsi ulteriormente, trasformandosi in nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno costanti sui 7-8°C, con un’umidità ancora significativa, intorno all’85-92% e una pressione atmosferica stabile, tra 1019-1022hPa. I venti saranno di modesta intensità, attorno ai 2-5 km/h, provenienti principalmente da direzione Nord – Nord Ovest.

In generale, per Martedì 9 Gennaio a Palermo, ci si può aspettare un’inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che, nel corso della giornata, si trasformeranno in nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 7-8°C, accompagnate da umidità significativa e pressione atmosferica stabile. Si consiglia quindi di prestare attenzione a possibili strade scivolose e di vestirsi adeguatamente per far fronte alle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 7.8° perc. 6.2° 0.31 mm 8.8 NO max 13 Maestrale 93 % 1011 hPa 8 pioggia leggera 8.3° perc. 6.5° 0.33 mm 10.4 NNO max 18.9 Maestrale 90 % 1014 hPa 11 pioggia leggera 9.9° perc. 8.4° 0.16 mm 11.2 NNO max 17.1 Maestrale 78 % 1016 hPa 14 pioggia leggera 10.1° perc. 9.2° 0.18 mm 9.1 N max 11.7 Tramontana 77 % 1017 hPa 17 nubi sparse 7.6° perc. 6.9° prob. 50 % 5.4 N max 6.2 Tramontana 92 % 1019 hPa 20 cielo coperto 7.8° perc. 7.8° prob. 23 % 2.3 N max 3.6 Tramontana 91 % 1021 hPa 23 cielo coperto 7.4° perc. 7.4° prob. 15 % 2.5 NO max 3.3 Maestrale 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:19