Previsioni Meteo Palermo: Oggi, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per la giornata di Martedì 23 Gennaio a Palermo mostrano un andamento piuttosto vario delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, sarà caratterizzata da nuvole sparse, con una leggera copertura nuvolosa che raggiungerà il 68%. Le temperature oscilleranno tra i 4.2°C e i 1.9°C, con una temperatura percepita che sarà leggermente inferiore.

La mattina proseguirà con una situazione simile, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 38%. Le temperature aumenteranno leggermente, attestandosi attorno ai 6°C fino a raggiungere i 11.2°C verso l’ora di pranzo. Durante questo periodo, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 24.7km/h.

Nel primo pomeriggio, si prevede un repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento significativo della copertura nuvolosa al 94%. Si prevede anche un aumento delle precipitazioni, con una leggera pioggia che sarà presente fino alla tarda sera.

Durante la sera, infatti, la copertura nuvolosa rimarrà al massimo, con probabilità di pioggia leggera che non scende al di sotto del 93%. Le temperature si manterranno stabili intorno agli 8.1°C, con una percezione leggermente più bassa.

Infine, durante le ultime ore della notte, le precipitazioni continueranno a persistere, con un’umidità che raggiungerà il 94% e un leggero aumento della velocità del vento.

In conclusione, per Martedì 23 Gennaio a Palermo, si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche mutevoli, portando con sé protezioni dalla pioggia e vestiti adeguati per far fronte ai repentini cambiamenti di temperatura.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 3.8° perc. 2.5° Assenti 5.6 O max 6.7 Ponente 85 % 1031 hPa 8 nubi sparse 6° perc. 5.2° Assenti 5.2 ONO max 8.8 Maestrale 75 % 1029 hPa 11 poche nuvole 11.2° perc. 10° Assenti 12.7 NO max 24.7 Maestrale 62 % 1027 hPa 14 pioggia leggera 10.4° perc. 9.6° 0.14 mm 17.1 NNO max 30.9 Maestrale 79 % 1026 hPa 17 cielo coperto 7.9° perc. 6.2° prob. 20 % 9.8 N max 15.3 Tramontana 95 % 1026 hPa 20 cielo coperto 8.1° perc. 6.7° prob. 27 % 8.4 NNO max 13.4 Maestrale 95 % 1028 hPa 23 pioggia leggera 7.8° perc. 6.5° 0.14 mm 8 N max 11.2 Tramontana 94 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.