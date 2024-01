Previsioni Meteo Palermo: Oggi, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domani a Palermo promettono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si aggira intorno ai 3.5°C alle 04:00, scendendo fino a 2.2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un’umidità che va dal 84% al 85%. La direzione del vento sarà stabile, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest, con velocità che variano dai 2.8km/h ai 5.5km/h, senza raffiche e precipitazioni.

Mentre la mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura di 2.9°C alle 06:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 98% alle 09:00, con una temperatura massima di 9.7°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente al massimo di 8.6km/h, sempre proveniente da Nord, mantenendo assenti le precipitazioni.

Durante il pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà sereno con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 5%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 9.9°C alle 13:00, per poi scendere a 3.9°C entro le 17:00. La velocità del vento massima sarà di 9.9km/h, sempre da direzione Nord, mentre le precipitazioni rimarranno assenti e l’umidità si manterrà attorno al 53-73%.

Spostandoci verso la sera, il cielo tornerà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa in diminuzione, oscillando tra lo 0-3%. La temperatura diminuirà leggermente, con un valore minimo di 2.2°C alle 23:00, mantenendo costante l’umidità intorno all’84-85%. La direzione del vento variabile da Nord, Nord-Ovest e Ovest-Nord Ovest, con velocità comprese tra i 3.1km/h e i 5.9km/h, e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo per lunedì 22 Gennaio prevedono una giornata con variazioni significative della temperatura e della copertura nuvolosa, ma con probabilità di precipitazioni basse e venti moderati provenienti principalmente da direzione Nord. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature più basse e rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni del meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.2° perc. 3.2° Assenti 2.7 N max 4.9 Tramontana 84 % 1032 hPa 8 nubi sparse 5.2° perc. 5.2° Assenti 3.2 N max 5.9 Tramontana 76 % 1033 hPa 11 nubi sparse 9.1° perc. 8° Assenti 8.1 N max 8.2 Tramontana 57 % 1032 hPa 14 cielo sereno 9.6° perc. 8.1° Assenti 9.9 N max 9.6 Tramontana 54 % 1031 hPa 17 cielo sereno 3.9° perc. 2.8° Assenti 5.1 NNE max 5.4 Grecale 81 % 1032 hPa 20 cielo sereno 2.7° perc. 2.7° Assenti 3.5 NO max 5.3 Maestrale 84 % 1033 hPa 23 cielo sereno 2.2° perc. 2.2° Assenti 3.1 ONO max 5.5 Maestrale 84 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.