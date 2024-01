Previsioni Meteo Palermo: Oggi, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domenica 14 Gennaio a Palermo promettono una giornata alquanto variabile, con un mix di sole e nuvole, e possibili piogge deboli durante il pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature attorno ai 4.8°C e leggere raffiche di vento provenienti dall’Ovest – Sud Ovest a 6.3km/h. L’umidità sarà alta al 89% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1022hPa.

Al sorgere del sole, il cielo sarà ancora sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’1%, con temperature leggermente inferiori, pari a 4.4°C. La velocità del vento rimarrà costante sui 5.4km/h con un’umidità dell’88% e una pressione di 1022hPa.

Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 10.7°C intorno a mezzogiorno, ma con una sensazione termica inferiore di 9.4°C. La velocità del vento incrementerà fino a 20.6km/h con una probabilità dell’8% di precipitazioni intorno all’ora di pranzo.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto con la possibilità di piogge deboli. Le temperature caleranno fino a 5.6°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 14.3km/h. L’umidità rimarrà costantemente alta al 93% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In sintesi, le previsioni meteo per domenica 14 Gennaio a Palermo indicano una giornata con una progressiva copertura nuvolosa e possibili piogge deboli nel pomeriggio. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti in caso di piani all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4.4° perc. 3.2° Assenti 5.4 OSO max 6.5 Libeccio 88 % 1022 hPa 8 poche nuvole 6.2° perc. 5.1° Assenti 6.1 OSO max 10.3 Libeccio 79 % 1022 hPa 11 nubi sparse 10.4° perc. 9.1° Assenti 13.1 O max 20.3 Ponente 61 % 1020 hPa 14 nubi sparse 10.6° perc. 9.4° prob. 8 % 11 OSO max 17.1 Libeccio 66 % 1018 hPa 17 cielo coperto 6.3° perc. 4.2° prob. 5 % 9.9 SSO max 9.5 Libeccio 91 % 1017 hPa 20 cielo coperto 5.8° perc. 3.3° Assenti 11.1 SSO max 12.4 Libeccio 93 % 1017 hPa 23 cielo coperto 5.8° perc. 3.2° Assenti 12.3 SSO max 14.3 Libeccio 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:25