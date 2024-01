Previsioni Meteo Palermo: Domani, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Nella giornata di venerdì 12 gennaio, a Palermo, le previsioni meteorologiche prevedono un andamento piuttosto mutevole delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa pari al 97% e la temperatura si aggira attorno ai 7.4°C. La direzione del vento sarà a sud con una velocità di 5.5km/h. A seguire, nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa si manterrà intorno all’80% con una leggera diminuzione della temperatura.

Prendendo in considerazione la fascia oraria della mattina, possiamo aspettarci un aumento della pioggia leggera a partire dalle 05:00 con una copertura nuvolosa del 77%. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente nel corso delle prime ore del mattino, con una temperatura che si manterrà intorno ai 7°C. Nelle ore centrali della mattinata, la copertura nuvolosa raggiungerà picchi molto elevati (oltre il 95%) con la persistenza di piogge leggere e una temperatura intorno agli 8.4°C.

Il pomeriggio vedrà una situazione climatica simile, con il persistere di piogge leggere e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’85-95%. Le temperature oscilleranno tra i 7.9°C e i 9.5°C con una percezione di freddo leggermente inferiore. Le precipitazioni si manterranno costanti durante gran parte del pomeriggio.

In serata, a partire dalle 18:00, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 94%, con precipitazioni meno frequenti ma comunque presenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 7.4°C con una percezione di freddo nella fascia vicina ai 5.8°C.

Mentre la notte avanza, le nuvole si diraderanno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque alta intorno all’80-90%, con un calo delle temperature.

In sintesi, Venerdì 12 Gennaio a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da un cielo per lo più coperto con precipitazioni leggere persistenti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno in media intorno ai 7-9°C, con una sensazione di freddo leggermente inferiore. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti sulle condizioni meteo, in particolare per chi prevede di muoversi o di effettuare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.4° perc. 6.7° prob. 71 % 5.5 S max 5.6 Ostro 93 % 1015 hPa 3 nubi sparse 6.8° perc. 6.2° prob. 43 % 4.9 SSO max 5.3 Libeccio 91 % 1014 hPa 6 pioggia leggera 7.1° perc. 7.1° 0.26 mm 3.7 NO max 4 Maestrale 92 % 1015 hPa 9 cielo coperto 8.4° perc. 8.4° prob. 39 % 4.6 NNO max 6 Maestrale 88 % 1017 hPa 12 pioggia leggera 9° perc. 7.9° 0.2 mm 7.8 N max 10.7 Tramontana 87 % 1016 hPa 15 pioggia leggera 8.7° perc. 6.9° 0.23 mm 11.1 N max 17.6 Tramontana 89 % 1017 hPa 18 cielo coperto 7.4° perc. 5.8° prob. 50 % 8.6 N max 13.1 Tramontana 92 % 1019 hPa 21 cielo coperto 7.1° perc. 5.3° Assenti 9.3 NNO max 12.3 Maestrale 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:22