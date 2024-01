Previsioni Meteo Palermo: Domani, Sabato 13 Gennaio di sole

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Palermo confermano condizioni atmosferiche stabili con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Durante la notte, si avrà una copertura nuvolosa di circa il 30%, con temperature intorno ai 4.8°C e una leggera velocità del vento di 7.5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

A partire dalla mattina, le nuvole si diraderanno mantenendo una copertura nuvolosa compresa tra il 27% e il 51%, con temperature in aumento. Alle 13:00 e alle 14:00 si avrà cielo sereno con una visibilità ottimale, rendendo queste ore ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 10.6°C attorno alle 13:00. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1021-1023hPa per tutta la giornata. La velocità del vento registrerà un picco di 16.7km/h tra le 12:00 e le 13:00, proveniente sempre da Nord – Nord Ovest.

Durante la sera, le nuvole sparse con una copertura compresa tra il 5% e il 20% garantiranno comunque un cielo prevalentemente sereno, con temperature che tenderanno a diminuire fino a 4.7°C intorno alle 22:00. La velocità del vento si manterrà leggera, tra i 3.2km/h e i 5.2km/h, proveniente da Ovest fino alle ultime ore della giornata.

In conclusione, Sabato 13 Gennaio a Palermo sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con una leggera diminuzione della nuvolosità durante il giorno e temperature in aumento fino al primo pomeriggio. Si preannuncia una giornata piacevole e ideale per svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 4.8° perc. 3.1° Assenti 7.5 NNO max 7.9 Maestrale 84 % 1021 hPa 3 poche nuvole 4.2° perc. 2.8° Assenti 6.2 NNO max 7.1 Maestrale 85 % 1021 hPa 6 nubi sparse 4.6° perc. 4.6° prob. 6 % 4.7 NO max 5.8 Maestrale 85 % 1022 hPa 9 nubi sparse 8.3° perc. 7.3° prob. 8 % 7 NO max 11.6 Maestrale 76 % 1023 hPa 12 nubi sparse 10.6° perc. 9.3° Assenti 11.8 NNO max 16.7 Maestrale 61 % 1021 hPa 15 cielo sereno 9.6° perc. 8.2° Assenti 9.4 NNO max 13.2 Maestrale 67 % 1022 hPa 18 cielo sereno 5.1° perc. 4° Assenti 5.6 NNO max 6.6 Maestrale 88 % 1023 hPa 21 poche nuvole 4.7° perc. 4.7° Assenti 3.7 ONO max 5.3 Maestrale 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:23