Previsioni Meteo Palermo: Domani, Mercoledì 17 Gennaio parzialmente nuvoloso

Le previsioni del tempo a Palermo per il 17 Gennaio prevedono condizioni meteo generalmente stabili. Durante la notte, ci sarà una copertura nuvolosa variabile con temperature comprese tra i 9.4°C e i 10.6°C. Il vento soffierà con un’intensità moderata dai quadranti Sud e Sud-Ovest.

Nella mattina di Mercoledì 17 Gennaio, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 10.6°C – 14.3°C. Il vento proveniente dai quadranti Sud e Sud-Ovest aumenterà leggermente di intensità.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra i 14.3°C e i 16.6°C. Il vento continuerà ad arrivare dai quadranti Sud e Sud-Est.

La sera sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa variabile con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno tra i 10.8°C e i 11.4°C, con il vento che soffierà da Sud.

Dai dati l’umidità relativa dell’aria varierà dal 66% al 96%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno a 1013-1017hPa.

In conclusione, Mercoledì 17 Gennaio a Palermo sarà una giornata con copertura nuvolosa prevalente e temperature in lieve aumento durante il giorno. Il vento sarà moderato, proveniente dai quadranti Sud e Sud-Est. Presta attenzione alla situazione meteo in aggiornamento per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.4° perc. 8.1° Assenti 9.4 SO max 9.8 Libeccio 87 % 1017 hPa 3 cielo coperto 10.3° perc. 9.8° Assenti 8.2 SSO max 9.5 Libeccio 93 % 1016 hPa 6 cielo coperto 10.6° perc. 10.2° Assenti 10.3 SSO max 12.2 Libeccio 96 % 1017 hPa 9 cielo coperto 13.1° perc. 12.7° Assenti 10.8 SSO max 14.3 Libeccio 85 % 1017 hPa 12 cielo coperto 15.4° perc. 14.9° Assenti 10.9 SSO max 16.6 Libeccio 73 % 1015 hPa 15 cielo coperto 15.8° perc. 15.3° Assenti 8.4 SSE max 10.3 Scirocco 69 % 1014 hPa 18 cielo coperto 11.4° perc. 10.6° Assenti 12 S max 12.8 Ostro 77 % 1014 hPa 21 nubi sparse 10° perc. 8° Assenti 13.8 S max 14.8 Ostro 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:27