Previsioni Meteo Palermo: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Palermo preannunciano una giornata variabile, con il rischio di piogge leggere nella prima parte della mattina e temperature comunque abbastanza miti.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno attorno ai 8°C con una percezione termica più fredda, intorno ai 6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 20 km/h e un’umidità al 96%.

La mattina si aprirà con nubi sparse e un’umidità che si manterrà alta intorno al 93-94%. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente, ma si prevede ancora qualche pioggia leggera, con temperature che raggiungeranno i 9°C.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si attesterà intorno all’84-86%. Le probabilità di pioggia diminuiranno e le temperature massime si manterranno intorno ai 10°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà moderato con una direzione prevalente da Nord – Nord Ovest.

In serata, le condizioni meteo rimarranno pressoché stabili, con una copertura nuvolosa che salirà fino al 94%. Le probabilità di pioggia si abbasseranno ulteriormente e le temperature tenderanno a diminuire, attestandosi intorno ai 7-8°C.

In conclusione, Martedì 9 Gennaio a Palermo vedrà un inizio di giornata instabile, con possibili precipitazioni nella prima parte della mattina. In seguito, il tempo si manterrà variabile, ma con un calo delle probabilità di pioggia e temperature abbastanza miti per il periodo invernale. Bisognerà tenere sotto controllo le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 8° perc. 6° 0.5 mm 11.5 NNO max 19.9 Maestrale 96 % 1009 hPa 3 pioggia leggera 7.7° perc. 5° 0.18 mm 15.5 NNO max 35.5 Maestrale 88 % 1011 hPa 6 nubi sparse 6.9° perc. 4.8° prob. 71 % 10.6 NNO max 18.6 Maestrale 93 % 1014 hPa 9 pioggia leggera 9° perc. 7.3° 0.19 mm 11.5 NNO max 16.5 Maestrale 83 % 1016 hPa 12 nubi sparse 9.6° perc. 8.3° prob. 46 % 9.5 NNO max 13.6 Maestrale 81 % 1017 hPa 15 nubi sparse 9.6° perc. 8.5° prob. 40 % 7.9 N max 10.5 Tramontana 80 % 1018 hPa 18 cielo coperto 7.8° perc. 7.8° prob. 34 % 3.6 NNE max 4.4 Grecale 87 % 1020 hPa 21 cielo coperto 7.3° perc. 7.3° prob. 15 % 2.2 NE max 3.5 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:18