Previsioni Meteo Palermo: Domani, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo per Martedì 23 Gennaio a Palermo promettono una giornata variegata dal punto di vista del tempo. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa in aumento verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 2 gradi, ma la temperatura percepita potrebbe diminuire fino a -0.2°C.

La mattina inizierà con nubi sparse, che diventeranno via via più consistenti nel corso della giornata. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 8.4°C intorno alle 9:00 e i 10.2°C intorno alle 10:00. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 6.5 e i 8.4 km/h.

Nel pomeriggio, ci aspettiamo un cielo nuvoloso con probabilità di precipitazioni dell’ordine del 5% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai 10.5-11.6°C con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 29.8km/h. L’umidità sarà intorno al 69-77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1026hPa.

La sera vedrà un cielo sempre più coperto con probabilità di precipitazioni che aumenteranno fino al 7% intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 7.6-7.9°C, con una direzione del vento costante da Nord e raffiche che potrebbero raggiungere i 13.9km/h.

In conclusione, le previsioni indicano un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con probabilità di lievi precipitazioni nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno in un range tra i 2.1°C e gli 11.6°C, con una leggera diminuzione della percezione dei climi più freddi.

Ricordiamo che queste previsioni sono soggette a cambiamenti, quindi è consigliabile tenersi informati sugli aggiornamenti in modo da essere preparati per affrontare le condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.1° perc. 2.1° Assenti 3 ONO max 5.6 Maestrale 84 % 1032 hPa 3 nubi sparse 2.3° perc. -0.2° Assenti 8.4 ONO max 10.3 Maestrale 84 % 1032 hPa 6 nubi sparse 2.4° perc. 1.1° Assenti 5.1 O max 7.2 Ponente 87 % 1030 hPa 9 nubi sparse 8.4° perc. 7.4° Assenti 7 NNO max 11.4 Maestrale 63 % 1029 hPa 12 nubi sparse 11.4° perc. 10.2° Assenti 19.2 NNO max 29.6 Maestrale 64 % 1026 hPa 15 nubi sparse 10° perc. 8.2° Assenti 12.9 N max 22.8 Tramontana 77 % 1026 hPa 18 nubi sparse 7.6° perc. 6.2° Assenti 7.8 N max 11.8 Tramontana 95 % 1028 hPa 21 cielo coperto 7.9° perc. 6.8° Assenti 6.9 N max 9.6 Tramontana 94 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:34

