Previsioni Meteo Palermo: Domani, Lunedì 22 Gennaio di sole

Il tempo a Palermo lunedì 22 Gennaio si presenterà sostanzialmente stabile, con poche variazioni significative lungo l’arco della giornata. Durante la notte, avremo un cielo sereno con una copertura nuvolosa molto bassa (intorno al 6%), temperature comprese tra 1.5°C e 1.6°C e venti leggeri provenienti prevalentemente da nord con velocità di circa 3-4 km/h. L’umidità sarà dell’83% mentre le precipitazioni saranno assenti.

Nel corso della mattinata, aumenterà leggermente la copertura nuvolosa, passando da cielo sereno a nubi sparse, ma senza segni di precipitazioni. Le temperature saliranno lentamente fino a toccare i 6.9°C intorno alle 9:00. La direzione e la velocità del vento rimarranno pressoché costanti, mentre l’umidità scenderà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà generalmente coperto, con la copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle ore 13:00, ma senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno intorno agli 8-9°C con una leggera diminuzione durante la parte finale del pomeriggio. La velocità del vento aumenterà fino a circa 9 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 57-58%.

In serata, le nubi si diraderanno gradualmente e il cielo tornerà a essere sereno. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 2.1°C intorno alle 23:00, con venti dall’ovest a una velocità di circa 5-6 km/h e un’umidità che si manterrà costante intorno all’84-83%.

Complessivamente, il meteo previsto per Lunedì 22 Gennaio a Palermo si caratterizzerà per la presenza di nubi sparse e un andamento costante delle condizioni atmosferiche, con temperature in leggero aumento durante la mattinata e un successivo calo nella serata. I venti saranno deboli, mentre non ci saranno precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 1.6° perc. 1.6° Assenti 3.8 N max 5.3 Tramontana 83 % 1032 hPa 3 cielo sereno 1.5° perc. 1.5° Assenti 3.2 N max 5.2 Tramontana 84 % 1032 hPa 6 cielo sereno 1.5° perc. 1.5° Assenti 3.1 N max 5.2 Tramontana 85 % 1033 hPa 9 poche nuvole 6.9° perc. 6° Assenti 5.5 NNE max 6.8 Grecale 67 % 1033 hPa 12 nubi sparse 9.1° perc. 8° Assenti 8.1 N max 7.5 Tramontana 58 % 1032 hPa 15 nubi sparse 8.2° perc. 6.8° Assenti 8.7 N max 8.8 Tramontana 61 % 1031 hPa 18 nubi sparse 3.1° perc. 3.1° Assenti 3 N max 4.7 Tramontana 83 % 1033 hPa 21 cielo sereno 2.3° perc. 2.3° Assenti 3.6 NNO max 5.7 Maestrale 83 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:33

