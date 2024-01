Previsioni Meteo Palermo: Domani, Giovedì 18 Gennaio di sole

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio a Palermo sono caratterizzate da diverse condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa variabile che si attesterà intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, con una leggera diminuzione delle percezioni dovute al vento che soffierà a velocità moderata da sud. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà intorno al 60-70%.

Al sorgere del sole, le prime ore della mattina vedranno ancora una presenza di poche nuvole, ma la copertura nuvolosa si manterrà al di sotto del 30%. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a superare i 14°C, mentre la velocità del vento si intensificherà da sud-ovest, con raffiche fino a 36.8km/h.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa incrementerà, con la presenza di nubi sparse che potrebbero arrivare al 31%. Le temperature saliranno ulteriormente, superando i 16°C, ma sarà accompagnate da un aumento significativo della velocità del vento e delle raffiche, che potrebbero superare i 50km/h.

Nel primo pomeriggio, la presenza di nubi sparse continuerà a caratterizzare il meteo di Palermo, con una copertura che potrà arrivare al 47%. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, ma la velocità del vento resterà piuttosto elevata, con raffiche significative. Inoltre, l’umidità aumenterà fino al 60-70%.

Nel resto del pomeriggio e durante la sera, la copertura nuvolosa crescerà ulteriormente, con la possibilità di superare il 60%. Le temperature diminuiranno gradualmente e il vento proseguirà con intensità varia da sud-ovest. L’umidità potrebbe superare l’80% nelle ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio a Palermo indicano un’iniziale stabilità delle condizioni atmosferiche seguita da un graduale aumento della copertura nuvolosa e dell’intensità del vento, con temperature che oscilleranno tra i 9°C e i 17°C e un’umidità variabile tra il 60% e l’88%.È importante tenere aggiornate le previsioni e adottare le misure necessarie per affrontare le condizioni meteo in costante evoluzione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.4° perc. 9.2° Assenti 13.9 S max 14.4 Ostro 67 % 1013 hPa 3 cielo sereno 10.6° perc. 9.3° Assenti 12.3 SSO max 13.6 Libeccio 59 % 1013 hPa 6 poche nuvole 10.4° perc. 9.2° Assenti 10 SSO max 11.1 Libeccio 63 % 1014 hPa 9 nubi sparse 15.9° perc. 15.1° Assenti 18.8 OSO max 49.6 Libeccio 60 % 1014 hPa 12 nubi sparse 16.8° perc. 16.1° Assenti 23.7 O max 50.9 Ponente 58 % 1012 hPa 15 nubi sparse 14.6° perc. 14° Assenti 20.3 O max 46.8 Ponente 70 % 1013 hPa 18 nubi sparse 10.2° perc. 9.6° Assenti 8.7 SO max 11.1 Libeccio 87 % 1014 hPa 21 nubi sparse 9.6° perc. 8.2° Assenti 10 SSO max 11.6 Libeccio 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:28