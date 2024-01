Previsioni Meteo Palermo: Domani, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Gennaio a Palermo promettono di essere serene durante gran parte della giornata, con un leggero aumento della nuvolosità verso sera.

Durante la notte, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si aggira intorno ai 6.7°C con una sensazione termica di 4.3°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest con una velocità di 12.4km/h e raffiche fino a 19.5km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 46%, e l’umidità è al 93% con una pressione atmosferica di 1021hPa.

Nel corso della mattina, la nuvolosità si dirada e il vento diminuisce leggermente. A partire dalle ore 10:00, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 20%. La temperatura aumenterà gradualmente fino a toccare i 8.2°C con una sensazione termica di 5.5°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 16.9km/h.

Il pomeriggio e la sera saranno caratterizzati da un cielo completamente sereno con copertura nuvolosa inferiore al 10%. La temperatura, pur rimanendo piuttosto fredda, non scenderà sotto i 2.5°C durante la sera. Il vento sarà più leggero, con raffiche intorno ai 6km/h e una pressione atmosferica costante intorno ai 1032hPa.

In conclusione, Domenica 21 Gennaio a Palermo si prospetta come una giornata fredda ma piacevole, con cieli sereni e poche nuvole. Sia le temperature che le condizioni del vento rimarranno relativamente stabili durante l’intera giornata, offrendo un’atmosfera ideale per chiunque voglia godersi una passeggiata all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6.7° perc. 4.3° prob. 46 % 12.4 NNO max 19.5 Maestrale 93 % 1021 hPa 3 nubi sparse 5.3° perc. 3° prob. 15 % 10.2 N max 17.7 Tramontana 89 % 1023 hPa 6 nubi sparse 5° perc. 3.1° prob. 9 % 8.2 N max 12.9 Tramontana 88 % 1025 hPa 9 poche nuvole 7° perc. 4.6° Assenti 12.8 N max 20.2 Tramontana 65 % 1027 hPa 12 poche nuvole 8.2° perc. 5.2° Assenti 19.3 N max 24.6 Tramontana 55 % 1026 hPa 15 cielo sereno 6.6° perc. 4° Assenti 13.8 N max 20.5 Tramontana 59 % 1027 hPa 18 cielo sereno 3.1° perc. 0.9° Assenti 8 NNE max 8.1 Grecale 78 % 1030 hPa 21 poche nuvole 2.7° perc. 1.3° Assenti 5.5 N max 6.2 Tramontana 83 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:32

