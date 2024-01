Previsioni Meteo Messina: Oggi, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Giovedì 18 Gennaio sono dettagliate, consentendoci di prepararci per la giornata in base alle variazioni del tempo.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di 15.5°C e venti leggeri che soffieranno da Sud a 5.2km/h. L’umidità sarà al 63% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 47%. La temperatura sarà di 15.7°C con venti provenienti da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6km/h. L’umidità sarà al 68% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. La temperatura massima sarà di 17.8°C con venti che soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 14.6km/h. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 58%. La temperatura sarà di 15.7°C con venti provenienti da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6km/h. L’umidità sarà al 63% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 18 Gennaio a Messina indicano condizioni meteo stabili con cielo sereno o nubi sparse durante la giornata. Le temperature varieranno tra i 15.5°C e i 17.8°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. È consigliabile prestare attenzione alla temperatura percepita e agli eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 14.3° perc. 13.6° Assenti 5 S max 13.4 Ostro 68 % 1011 hPa 8 nubi sparse 17.2° perc. 16.5° Assenti 5.7 S max 11.2 Ostro 60 % 1012 hPa 11 cielo coperto 19.4° perc. 18.8° Assenti 7.5 ONO max 28.5 Maestrale 54 % 1011 hPa 14 cielo sereno 18.4° perc. 18° prob. 1 % 13.8 NO max 35.9 Maestrale 66 % 1011 hPa 17 cielo sereno 15.6° perc. 15.4° prob. 1 % 6.1 ONO max 17.6 Maestrale 81 % 1012 hPa 20 cielo coperto 16.1° perc. 15.6° prob. 4 % 5.4 SSO max 12.2 Libeccio 69 % 1012 hPa 23 nubi sparse 15.5° perc. 14.8° prob. 1 % 5.2 S max 10.8 Ostro 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:21

