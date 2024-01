Previsioni Meteo Messina: Oggi, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per giovedì 11 gennaio si presentano caratterizzate da una situazione instabile che sarà determinata dalla presenza di un’intensa perturbazione proveniente dal sud.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscillano intorno ai 11°C, con una leggera velocità del vento compresa tra i 7.8 e 8.6 km/h proveniente da Sud est. La probabilità di precipitazioni è dell’80% con un’umidità alta pari all’87%.

Al sorgere del sole, dalle 06:00 alle 11:00, le condizioni meteo non presenteranno significative variazioni, con un cielo costantemente coperto e temperature che raggiungeranno i 13.4°C verso le 10:00. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni diminuirà gradualmente durante la mattinata, passando dal 38% delle 11:00 al 29% delle 09:00.

Nel corso del pomeriggio, dalle 12:00 alle 17:00, le previsioni indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni con una temperatura che diminuirà sensibilmente, stabilendosi intorno ai 12°C e un’umidità elevata al 87%. La direzione del vento si manterrà da Sud – Sud Est con raffiche che potranno raggiungere i 20.5km/h.

In serata, a partire dalle 18:00, le precipitazioni continueranno, con un’intensità simile a quella del pomeriggio, mentre la temperatura si manterrà costante intorno agli 11.6°C. La copertura nuvolosa resterà al 100%, e un leggero calo della velocità del vento si farà sentire.

In conclusione, le previsioni meteo per giovedì 11 gennaio a Messina prevedono condizioni meteorologiche instabili con piogge leggere e cielo coperto per l’intera giornata. Si consiglia, quindi, di prestare particolare attenzione in caso di spostamenti e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo nella zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 11° perc. 10.4° prob. 80 % 7.8 S max 12.3 Ostro 85 % 1019 hPa 8 cielo coperto 12.2° perc. 11.5° prob. 29 % 12.9 SSE max 20.9 Scirocco 81 % 1019 hPa 11 cielo coperto 13.4° perc. 12.7° prob. 38 % 15.3 S max 20.5 Ostro 74 % 1017 hPa 14 pioggia leggera 12.3° perc. 11.8° 0.64 mm 9.5 SSE max 15.7 Scirocco 84 % 1016 hPa 17 pioggia leggera 11.7° perc. 11.2° 0.35 mm 8.5 SSE max 12.9 Scirocco 87 % 1016 hPa 20 pioggia leggera 11.6° perc. 11.1° 0.4 mm 8.5 SSE max 12.8 Scirocco 89 % 1016 hPa 23 pioggia leggera 11.5° perc. 11° 0.34 mm 7.8 SSE max 11 Scirocco 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:13