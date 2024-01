Previsioni Meteo Enna: Oggi, Venerdì 19 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 19 Gennaio a Enna mostrano un’imminente giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature relativamente miti. Durante la mattina e il pomeriggio, ci si può aspettare una copertura nuvolosa del 100% con temperature in aumento a partire dai 12.2°C del mattino fino ai 16°C del primo pomeriggio. La velocità del vento sarà predominante da Ovest, raggiungendo punte di 30.3km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 51-58%.

La sera sarà caratterizzata da uno scenario simile, con cielo nuvoloso e temperature variabili tra i 10.7°C e i 12.1°C, con una diminuzione della velocità del vento che scenderà a 5.3km/h. L’umidità, tuttavia, sarà intorno al 66%.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste nelle prossime 24 ore. La pressione atmosferica oscillerà attorno ai 1012hPa fino ai 1015hPa. Sarà quindi una giornata senza pioggia e con condizioni atmosferiche abbastanza stabili.

In conclusione, Venerdì 19 Gennaio a Enna vedrà un cielo prevalentemente coperto, temperature miti e una percentuale di umidità variabile in accordo con il passare delle ore. Si consiglia di consultare le previsioni meteo in continuazione, in modo da poter pianificare al meglio le attività all’aperto. Buona giornata a tutti!

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 9.3° perc. 8.4° Assenti 6.7 O max 6.5 Ponente 86 % 1014 hPa 8 cielo coperto 10.5° perc. 9.5° Assenti 7 O max 10.4 Ponente 73 % 1015 hPa 11 cielo coperto 14.8° perc. 13.8° Assenti 9.6 OSO max 23.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 14 cielo coperto 15.7° perc. 14.7° Assenti 11.3 OSO max 24.3 Libeccio 53 % 1012 hPa 17 cielo coperto 11.1° perc. 10.2° Assenti 6.6 OSO max 6.7 Libeccio 73 % 1014 hPa 20 cielo coperto 10.9° perc. 9.9° Assenti 4.7 O max 5 Ponente 70 % 1014 hPa 23 cielo coperto 12.1° perc. 10.8° Assenti 7.6 NNO max 7.6 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:28

