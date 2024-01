Previsioni Meteo Enna: Oggi, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaio vedono Enna coinvolta da condizioni meteo mutevoli durante tutta la giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente, con una temperatura che varierà dai 12.5°C ai 10.1°C. Durante la mattina, la velocità del vento si manterrà costante intorno ai 9-11km/h, proveniente da direzione Nord – Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, ci aspettiamo un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di piogge leggere che influenzeranno le temperature, portandole a variare da 13.8°C a 9.6°C. La velocità del vento aumenterà considerevolmente, arrivando ai 24.6km/h e la direzione del vento cambierà verso Nord – Nord Est. Le precipitazioni si faranno sempre più intense, raggiungendo il picco tra le 13:00 e le 17:00, con una pressione atmosferica costante intorno ai 1011hPa.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere che si attenueranno gradualmente, mantenendo una copertura nuvolosa intorno al 100% e temperature comprese tra gli 8.3°C e i 7.8°C. La velocità del vento calerà leggermente, mantenendosi intorno ai 3-7km/h, sempre provenendo da direzione Nord.

In conclusione, per Sabato 20 Gennaio a Enna ci aspettiamo una giornata instabile, con cielo coperto, piogge leggere, andamento della temperatura in calo e venti moderati. Siate preparati per queste condizioni atmosferiche e prendete le dovute precauzioni se avete pianificato attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.1° perc. 10.8° Assenti 8.8 NE max 8.2 Grecale 58 % 1011 hPa 8 cielo coperto 11.8° perc. 10.7° prob. 3 % 8.3 NNE max 17 Grecale 65 % 1011 hPa 11 cielo coperto 13.6° perc. 12.8° prob. 25 % 16.7 NNE max 24.6 Grecale 68 % 1011 hPa 14 pioggia leggera 12.6° perc. 11.8° 0.57 mm 6.9 N max 11.4 Tramontana 71 % 1011 hPa 17 pioggia leggera 9.6° perc. 9.2° 0.1 mm 5.4 NE max 7.1 Grecale 90 % 1014 hPa 20 pioggia leggera 8.8° perc. 8.8° 0.17 mm 3.7 N max 5.6 Tramontana 92 % 1016 hPa 23 pioggia leggera 7.8° perc. 7° 0.13 mm 6.2 N max 8.6 Tramontana 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:29

