Previsioni Meteo Enna: Oggi, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

Per la giornata di martedì 23 Gennaio a Enna le previsioni del tempo indicano una variazione delle condizioni climatiche durante la giornata. Inizialmente, durante la notte, sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 46%. Le temperature saranno piuttosto basse, con valori che oscilleranno tra i 3.5°C e i 0.6°C durante le prime ore del mattino.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, il cielo si presenterà con pochi nuvoloso, con una copertura nuvolosa più leggera intorno al 16%. Le temperature aumenteranno lievemente, raggiungendo i 4.6°C durante le prime ore del mattino, con una percezione di temperatura intorno ai 2.7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità attesa di 8.1km/h, proveniente da nord – nord ovest.

Durante la mattina, ci aspettiamo un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino all’8%. Le temperature saliranno a 7.5°C, con una percezione di temperatura di 6.1°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8.2km/h, provenienti da nord ovest. Le condizioni resteranno stabili anche nel corso della mattina, con cielo sereno o pochi nuvoloso, temperature intorno ai 10.8°C, e una percezione di temperatura di 9.1°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 26%. Le temperature saranno intorno ai 10.6°C, con una percezione di temperatura di 9.4°C, mentre il vento raggiungerà una velocità di 15.6km/h, proveniente da nord. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno leggermente nel corso della giornata, con valori intorno al 4% durante il pomeriggio, mentre l’umidità si alzerà fino al 61%.

Durante la sera, le nubi sparse torneranno a prevaricare, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 82%, e temperature intorno ai 6.3°C. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno fino al 19%, con una pressione atmosferica stabile sui 1027hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per martedì 23 Gennaio a Enna indicano un’alternanza di condizioni climatiche, con nubi sparse e poche nuvole prevalentemente durante la prima parte della giornata, seguite da un cielo nuvoloso nel pomeriggio e sera. Le temperature oscilleranno tra valori piuttosto bassi, con un lieve aumento nel corso della giornata, mentre il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25.7km/h. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo e preparatevi a una giornata variabile dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 3° perc. 0.6° Assenti 8.7 NO max 8.3 Maestrale 61 % 1030 hPa 8 poche nuvole 4.6° perc. 2.7° Assenti 8.1 NNO max 11.3 Maestrale 58 % 1028 hPa 11 poche nuvole 10.8° perc. 9.1° Assenti 12.5 NO max 18.4 Maestrale 45 % 1026 hPa 14 nubi sparse 10.6° perc. 9.4° prob. 4 % 15.6 N max 25.7 Tramontana 61 % 1024 hPa 17 nubi sparse 6.3° perc. 4.7° prob. 4 % 8 N max 15 Tramontana 89 % 1026 hPa 20 cielo coperto 6.8° perc. 5.7° prob. 24 % 6.2 NNO max 10.5 Maestrale 89 % 1027 hPa 23 cielo coperto 6.2° perc. 5° prob. 21 % 6.4 NNO max 9 Maestrale 90 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:33

