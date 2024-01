Previsioni Meteo Enna: Oggi, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 18 Gennaio a Enna mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche che influenzeranno le attività quotidiane della città siciliana.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una minima temperatura di 7.8°C, avvertita leggermente più fredda a causa del vento con velocità intorno ai 5.9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

La mattina vedrà un aumento della copertura nuvolosa; dalle 7:00, che presenterà nubi sparse con una percentuale del 25%, fino alle 10:00, quando il cielo si coprirà notevolmente raggiungendo un’85% di copertura. Le temperature inizieranno da 9.1°C e raggiungeranno i 15.5°C. Durante queste ore, il vento soffierà con intensità tra i 7.2km/h e i 24.1km/h, provenendo principalmente da Ovest.

Nel primo pomeriggio, tra le 13:00 e le 15:00, è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa con una percentuale attorno al 9% e un ritorno del cielo sereno, accompagnato da temperature massime tra i 15°C e i 17.2°C. Durante queste ore, il vento soffierà con intensità tra i 25.2km/h e i 29.2km/h provenendo da Ovest.

Nella sera, la copertura nuvolosa diminuirà, con una percentuale che si manterrà intorno al 40-50%, mentre le temperature diminuiranno gradualmente fino a raggiungere i 7.6°C. Il vento, proveniente da Ovest – Sud Ovest, terrà una velocità di 6.8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio a Enna mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con una lieve variazione delle temperature e una costante presenza del vento proveniente prevalentemente da Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni climatiche e di vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.3° perc. 7.8° Assenti 5.1 ONO max 5.9 Maestrale 74 % 1013 hPa 8 nubi sparse 11° perc. 9.8° Assenti 9.4 OSO max 34.7 Libeccio 64 % 1014 hPa 11 cielo coperto 16.7° perc. 15.7° Assenti 28.9 O max 53 Ponente 48 % 1012 hPa 14 cielo sereno 16.6° perc. 15.6° Assenti 27.4 O max 52.9 Ponente 50 % 1011 hPa 17 nubi sparse 10.3° perc. 9.4° Assenti 12.7 O max 23.3 Ponente 76 % 1013 hPa 20 nubi sparse 8.3° perc. 7.1° Assenti 7.7 O max 8.6 Ponente 88 % 1014 hPa 23 nubi sparse 7.6° perc. 6.5° Assenti 6.8 O max 6.8 Ponente 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:27

