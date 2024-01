Previsioni Meteo Enna: Oggi, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Per conoscere le previsioni meteo di Giovedì 11 Gennaio a Enna, è fondamentale analizzare attentamente i dati meteo forniti. Le previsioni del tempo ci permettono di comprendere quali condizioni atmosferiche ci aspettano durante la notte, la mattina, il pomeriggio e la sera.

Durante la notte, a partire dalle 4:00 ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%, accompagnata da una temperatura di 6.2°C e una percezione termica identica. La velocità del vento sarà di 2.4km/h, proveniente da sud, con raffiche di vento di 8.5km/h. Le precipitazioni ammontano a 0.39mm, mentre l’umidità raggiungerà il 97%.

Muovendoci verso la mattina, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto con temperature lievemente in aumento, oscillando intorno ai 6.3°C. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 5km/h.

Nel corso del pomeriggio, la pioggia diventerà moderata, accompagnata da temperature inferiori, che si aggireranno intorno ai 8°C. La velocità del vento aumenterà fino a raggiungere i 17.4km/h, con raffiche presenti.

Al calare del sole, durante la sera, le precipitazioni si manterranno costanti, mentre la copertura nuvolosa sarà intorno al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 6°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

In sintesi, le previsioni del tempo per Giovedì 11 Gennaio ad Enna indicano un cielo coperto con precipitazioni, temperature comprese tra i 6°C e i 9°C, e venti che potranno raggiungere i 20.3km/h. Sia durante la mattina che nel pomeriggio, è prevista una probabilità di pioggia elevata, con precipitazioni che potranno raggiungere anche 1.35mm. Prestare attenzione e prendere le giuste precauzioni sarà fondamentale per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche previste.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 6.3° perc. 6.3° prob. 77 % 2.3 ESE max 4.5 Scirocco 96 % 1019 hPa 8 cielo coperto 7.1° perc. 6.5° Assenti 4.9 ESE max 6.5 Scirocco 93 % 1019 hPa 11 cielo coperto 9.3° perc. 7.7° prob. 1 % 10.8 S max 20.3 Ostro 76 % 1017 hPa 14 pioggia moderata 7.5° perc. 7.5° 1.35 mm 2.8 OSO max 9 Libeccio 90 % 1016 hPa 17 cielo coperto 6.8° perc. 6.8° prob. 65 % 3.4 E max 4.6 Levante 91 % 1016 hPa 20 cielo coperto 6.1° perc. 6.1° prob. 16 % 2 ESE max 3.2 Scirocco 92 % 1016 hPa 23 pioggia leggera 6.6° perc. 6.6° 0.12 mm 2.6 SE max 3.6 Scirocco 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:19