Previsioni Meteo Enna: Oggi, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Enna per Domenica 14 Gennaio presentano variazioni significative nelle condizioni meteorologiche durante la giornata. La notte si presenterà con un cielo sereno con una temperatura di 2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le prime ore del mattino mostreranno temperature leggermente più fredde, con una minima di 1.3°C alle 06:00, accompagnata da una ridotta copertura nuvolosa dell’0%. L’umidità inizierà a diminuire leggermente durante questa fascia oraria.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento della temperatura che raggiungerà i 8°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà fino a 9.7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. A partire dalle 11:00, è prevista una leggera percentuale del 1-2% di copertura nuvolosa con una temperatura di 9.1°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una percentuale di copertura del 15% alle 13:00, invariata alle 14:00, con una temperatura massima di 10.4°C e una velocità del vento costante a 15.4km/h da Ovest. Alle 15:00, è prevista un aumento della copertura nuvolosa al 22%, con una temperatura di 6.2°C.

Durante la sera, saranno presenti nubi sparse con una copertura del 37% alle 17:00, con una temperatura di 5°C, e un’umidità relativa elevata al 91%. Gli ultimi dati disponibili per la serata indicano una temperatura di 4.8°C alle 23:00, con un cielo coperto all’85%.

In conclusione, le condizioni meteorologiche a Enna domenica 14 Gennaio mostrano una varietà di condizioni atmosferiche durante la giornata, passando da un cielo sereno a poche nuvole, per poi presentare una copertura nuvolosa più consistente durante la serata. Le temperature varieranno da 1.3°C nelle prime ore del mattino fino a 10.4°C durante il primo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata e considerare abbigliamento adeguato per affrontare le diverse temperature.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 1.6° perc. -0.3° Assenti 6.5 NO max 6.3 Maestrale 86 % 1022 hPa 8 cielo sereno 3.8° perc. 2.6° Assenti 5.3 NO max 6.4 Maestrale 71 % 1022 hPa 11 cielo sereno 9.1° perc. 6.9° Assenti 13.8 O max 17.6 Ponente 56 % 1020 hPa 14 cielo sereno 10.3° perc. 8.8° Assenti 16.9 O max 19.8 Ponente 55 % 1017 hPa 17 nubi sparse 5° perc. 2.6° Assenti 10.6 OSO max 18.4 Libeccio 91 % 1018 hPa 20 nubi sparse 4.4° perc. 2.5° Assenti 7.5 OSO max 13.9 Libeccio 96 % 1017 hPa 23 cielo coperto 4.8° perc. 3.1° Assenti 7.1 OSO max 11.1 Libeccio 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:23