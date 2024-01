Previsioni Meteo Enna: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaioa ad Enna promettono una giornata decisamente variabile, con l’arrivo di piogge leggere e nubi sparse. La situazione meteorologica sarà influenzata da un cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, ma con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento si attesterà sui 2-4 km/h, con raffiche di vento quasi assenti. L’umidità sarà del 50%, mentre la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1011hPa.

Al mattino, la copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, con la presenza di nubi sparse che copriranno il cielo per l’83%. Le temperature saliranno, oscillando tra i 10°C e i 13.5°C. La percezione termica sarà leggermente superiore e il vento soffierà con una velocità compresa tra i 7 e i 9 km/h. L’aumento dell’umidità al 61% indicherà un’accentuata presenza di condizioni umide.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà notevolmente con l’arrivo della pioggia leggera. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’87%, mentre le temperature si manterranno sui 14°C. La velocità del vento subirà un significativo incremento, raggiungendo i 15.4 km/h, con raffiche fino a 20.5 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0.27mm, portando l’umidità al 65%. La pressione atmosferica salirà fino ai 1011hPa.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente, con un aumento delle precipitazioni e delle condizioni di umidità. La copertura nuvolosa arriverà al 96%, le temperature si manterranno intorno agli 8-9°C, ma la percezione termica potrà risultare leggermente inferiore. Il vento soffierà con una velocità tra i 5.4 e i 6.4 km/h, portando ulteriori precipitazioni di 0.17mm e con un’umidità al 95%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016-1017hPa.

In conclusione, Sabato 20 Gennaioa ad Enna si prevede una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa, con l’arrivo della pioggia leggera che potrà rendere le condizioni meteo instabili. È consigliabile prestare attenzione alle strade, in quanto la pioggia potrebbe rendere la guida più difficile. Infine, è importante tenere d’occhio gli aggiornamenti e le fonti ufficiali per eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 12.6° perc. 11.2° Assenti 2.9 ESE max 3.7 Scirocco 50 % 1011 hPa 3 cielo coperto 10.9° perc. 9.5° Assenti 1.6 ESE max 2.6 Scirocco 53 % 1011 hPa 6 cielo coperto 11.1° perc. 9.6° Assenti 7.3 NE max 7.2 Grecale 53 % 1010 hPa 9 nubi sparse 13.5° perc. 12.5° prob. 10 % 9.1 NNE max 13 Grecale 62 % 1011 hPa 12 pioggia leggera 14.8° perc. 14° 0.27 mm 15.4 N max 20.5 Tramontana 65 % 1011 hPa 15 pioggia leggera 13.2° perc. 12.4° 0.27 mm 8 ONO max 15.9 Maestrale 70 % 1011 hPa 18 nubi sparse 8.7° perc. 7.8° prob. 80 % 7 NE max 11.9 Grecale 96 % 1015 hPa 21 pioggia leggera 8.5° perc. 7.9° 0.19 mm 5.7 NNE max 10.5 Grecale 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:28

