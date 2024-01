Previsioni Meteo Enna: Domani, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Enna promettono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e temperature piuttosto fredde. Durante la notte, ci si aspetta un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e temperature intorno ai 2-3 gradi Celsius. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media di 7-8 km/h e le raffiche potranno raggiungere i 10-11 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà alta intorno al 90%.

Continuando con le previsioni del tempo, durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente, ma rimarrà intorno al 5%. Le temperature saliranno gradualmente da circa 2 gradi Celsius a 8-9 gradi Celsius verso mezzogiorno. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 7 e i 12 km/h sempre da nord-nord-ovest, con raffiche fino a 15 km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre l’umidità scenderà leggermente al 72% e la pressione atmosferica sarà intorno a 1023hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 7% e il 15%. Le temperature massime saranno intorno ai 8-10 gradi Celsius, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, con velocità tra i 9 e i 12 km/h, sempre proveniente da nord-nord-ovest, e raffiche fino a 15-16 km/h. Anche in questo periodo non sono previste precipitazioni, e l’umidità calerà al 57-64% con pressione atmosferica attorno a 1020-1021hPa.

Infine, durante la sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-6%. Le temperature si abbasseranno gradualmente da 8-9 gradi Celsius a circa 2-3 gradi Celsius. Il vento sarà moderato, proveniente da nord con velocità tra i 6 e gli 8 km/h e raffiche fino a 8-9 km/h. Ancora una volta, non ci saranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà intorno all’87-89% con pressione atmosferica attorno a 1022-1023hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Enna indicano una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature fredde ma in lieve aumento durante il giorno, assenza di precipitazioni e venti moderati provenienti da nord-nord-ovest. Sia i residenti che i visitatori potranno godere di condizioni atmosferiche stabili e fresche durante l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 3.3° perc. 1° prob. 1 % 8.3 NNO max 10.7 Maestrale 90 % 1021 hPa 3 cielo sereno 2.3° perc. -0.1° Assenti 8.3 NNO max 8.9 Maestrale 88 % 1021 hPa 6 cielo sereno 1.9° perc. -0.4° Assenti 7.4 NNO max 7.3 Maestrale 87 % 1022 hPa 9 cielo sereno 6.8° perc. 5.5° prob. 4 % 7.1 NNO max 11.4 Maestrale 72 % 1023 hPa 12 poche nuvole 9.8° perc. 8.2° Assenti 11.1 NO max 15 Maestrale 60 % 1020 hPa 15 cielo sereno 8.7° perc. 7.2° Assenti 9.2 NNO max 13.5 Maestrale 64 % 1021 hPa 18 cielo sereno 3.8° perc. 1.6° Assenti 8.5 N max 8.5 Tramontana 85 % 1023 hPa 21 cielo sereno 3° perc. 1.2° Assenti 6.9 NNO max 6.9 Maestrale 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:20