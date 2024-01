Previsioni Meteo Enna: Domani, Mercoledì 31 Gennaio con sole

StrettoWeb

Per Mercoledì 31 Gennaio, a Enna ci aspettiamo condizioni meteo stabili e serene per gran parte della giornata. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, cielo sereno e temperature intorno allo zero, con percezione di freddo leggermente più intensa a causa del vento proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno all’87% e scendendo gradualmente al 76% verso l’alba.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 11:00, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature. L’umidità diminuirà costantemente fino al 31% intorno alle 11:00. Il vento, pur rimanendo piuttosto leggero, cambierà leggermente direzione, muovendosi verso Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 17:00, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con cielo sereno e temperature comunque gradevoli, oscillanti tra i 9.2°C e gli 11.4°C. L’umidità, pur rimanendo stabile intorno al 30%, potrebbe aumentare leggermente nelle ore serali.

Infine, durante la sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno con lieve aumento della copertura nuvolosa (fino al 8% intorno alle 23:00) e un leggero calo delle temperature. L’umidità resterà intorno al 50% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1033hPa.

In conclusione, per Mercoledì 31 Gennaio a Enna, possiamo aspettarci una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e un vento leggero proveniente principalmente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata durante la notte, diminuendo man mano che la giornata avanza.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 1.2° perc. 1.2° Assenti 4.4 NNO max 4.4 Maestrale 87 % 1035 hPa 3 cielo sereno 0.6° perc. -1° Assenti 5.3 NO max 5.2 Maestrale 81 % 1035 hPa 6 cielo sereno 0.1° perc. -2° Assenti 6.3 NNO max 6.2 Maestrale 72 % 1035 hPa 9 cielo sereno 7.5° perc. 7° Assenti 5 NO max 6.7 Maestrale 40 % 1034 hPa 12 cielo sereno 11.4° perc. 9.4° Assenti 7.8 ONO max 10.6 Maestrale 30 % 1032 hPa 15 cielo sereno 11.1° perc. 9.2° Assenti 7.3 NO max 9.9 Maestrale 35 % 1031 hPa 18 cielo sereno 3.1° perc. 1.2° Assenti 7.1 N max 6.5 Tramontana 59 % 1033 hPa 21 cielo sereno 2° perc. 0.3° Assenti 6 N max 5.9 Tramontana 52 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:40

