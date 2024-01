Previsioni Meteo Enna: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 9 Gennaio a Enna si preannunciano variabili, con qualche episodio di pioggia nel corso della giornata. Durante la notte, ci attendiamo un cielo coperto con una percentuale di nuvolosità che oscilla fra il 92% e il 100%. Le temperature manterranno valori abbastanza stabili, con punte intorno ai 6°C, avvertite come leggermente inferiori a causa del vento moderato che soffierà da Nord Ovest.

Al sorgere del sole, la presenza di nubi sparse aprirà la giornata, anche se la copertura nuvolosa crescerà nel corso della mattina. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 5°C e i 8.5°C, ma la percezione di freddo sarà accentuata dalla velocità del vento che raggiungerà i 22.1km/h.

Nel corso del pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi, permettendo a qualche raggio di sole di filtrare attraverso il cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 10.5°C, mentre la velocità del vento potrebbe superare i 19km/h, rendendo l’aria ancora più fresca.

Al calare della luce del sole, il cielo si oscurerà a causa di una maggiore copertura nuvolosa. Durante la sera, sarà probabile la comparsa di piogge leggere, accompagnate da un leggero aumento dell’umidità nell’aria. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, con un vento che perderà intensità ma sarà costante da Nord Est.

In sintesi, la giornata di Martedì 9 Gennaio a Enna si contraddistinguerà per un cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno fresche, ma la sensazione di freddo sarà amplificata dalla presenza di un vento moderato. È consigliabile quindi prepararsi a condizioni meteo variabili e adottare le adeguate precauzioni per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 4.8° perc. 3.1° prob. 50 % 7.1 NO max 8 Maestrale 93 % 1008 hPa 3 cielo coperto 6° perc. 4.5° prob. 49 % 7.4 NO max 10.6 Maestrale 91 % 1010 hPa 6 cielo coperto 6.1° perc. 4.9° prob. 46 % 6 NO max 10.6 Maestrale 91 % 1012 hPa 9 nubi sparse 8.5° perc. 6.7° prob. 31 % 11.1 NNO max 22.1 Maestrale 74 % 1016 hPa 12 nubi sparse 10.8° perc. 9.6° prob. 28 % 12.1 NNO max 16.1 Maestrale 60 % 1016 hPa 15 nubi sparse 9.4° perc. 8.2° prob. 25 % 8.4 NNE max 11.8 Grecale 67 % 1017 hPa 18 nubi sparse 7° perc. 6.2° prob. 33 % 5.8 NE max 6.2 Grecale 81 % 1020 hPa 21 cielo coperto 7° perc. 7° prob. 21 % 3.2 NE max 3.2 Grecale 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:16