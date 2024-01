Previsioni Meteo Enna: Domani, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per martedì 16 Gennaio a Enna si preannunciano piuttosto stabili e generalmente tranquille. Durante la notte, ci si aspetta una presenza costante di nubi sparse, con una copertura nuvolosa tra il 88% e il 90%. Le temperature oscilleranno tra i 6.1°C e i 7.6°C, con una leggera diminuzione della percezione termica rispetto alla temperatura effettiva. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra i 6.9km/h e i 8.4km/h, senza particolari raffiche o precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente quasi completamente coperto da nubi con una copertura compresa tra il 92% e il 58%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14.7°C intorno alle 11:00, mentre la perception termica sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva. Il vento aumenterà lievemente di intensità, con velocità tra i 6km/h e i 13.4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nubi, regalando momenti di serenità e qualche schiarita. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15.5°C, mentre il vento potrebbe aumentare leggermente la sua velocità, toccando i 17.5km/h intorno alle 13:00.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che tenderà a diminuire gradualmente fino a scomparire intorno alle 19:00. Le temperature caleranno lievemente, oscillando tra i 7.2°C e i 8.8°C, mantenendo comunque una percezione termica costante.

Complessivamente, le condizioni meteorologiche per martedì 16 Gennaio a Enna saranno caratterizzate da un’alternanza di nubi, schiarite e sereno, con temperature massime intorno ai 15.5°C e leggere variazioni della velocità del vento. Resta sempre consigliabile verificare le previsioni meteorologiche aggiornate in tempo reale per eventuali variazioni dell’andamento atmosferico.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 6.3° perc. 5° Assenti 6.8 O max 6.7 Ponente 89 % 1010 hPa 3 nubi sparse 6.2° perc. 4.5° prob. 3 % 8.2 O max 9.7 Ponente 90 % 1010 hPa 6 cielo coperto 7.7° perc. 6.8° prob. 15 % 6 O max 6.7 Ponente 93 % 1011 hPa 9 nubi sparse 11.6° perc. 11° prob. 16 % 7.5 ONO max 15.8 Maestrale 82 % 1012 hPa 12 nubi sparse 15.4° perc. 14.5° prob. 7 % 15.7 ONO max 22 Maestrale 58 % 1011 hPa 15 poche nuvole 13.9° perc. 13.1° prob. 2 % 14.4 NO max 22.6 Maestrale 67 % 1012 hPa 18 cielo sereno 8.8° perc. 8° prob. 1 % 6.1 ONO max 5.9 Maestrale 87 % 1014 hPa 21 cielo sereno 7.8° perc. 7° Assenti 5.8 NO max 6 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:24