Previsioni Meteo Enna: Domani, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

Le previsioni del tempo per Giovedì 18 Gennaio a Enna promettono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente verso le prime ore della mattina. Le temperature oscilleranno intorno ai 8-9°C con leggera variazione della temperatura percepita. Il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti ovest e sud ovest a una velocità compresa tra i 3.1 e i 5.7 km/h, con raffiche non previste. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà stabile intorno al 79-72%.

Nei primi momenti della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà lievemente, con il protrarsi di un cielo dalle nubi sparse ai poche nuvole. La temperatura si manterrà attorno ai 8-9°C, mentre la percezione termica potrebbe diminuire leggermente. Il vento si rinforzerà leggermente mantenendo la direzione ovest-nord ovest con un aumento della velocità, raggiungendo i 6.2 km/h e raggiungendo una raffica massima di 12.2 km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità tenderà a calare gradualmente attestandosi intorno al 62-56%.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa si manterrà costante, garantendo comunque una buona visibilità. Le temperature subiranno un aumento, con valori prossimi ai 15-16°C, mentre la percezione termica sarà leggermente superiore. Il vento aumenterà ulteriormente la propria intensità, provenendo direttamente da ovest con raffiche comprese tra i 32.3 e i 38.9 km/h. Le precipitazioni continueranno a non avere rilevanza, e l’umidità si attesterà attorno al 50%.

Per la pausa pranzo, le previsioni meteo prevedono un cielo parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 31% e il 49%. Le temperature oscilleranno intorno ai 16-17°C, ma la percezione termica sarà leggermente inferiore. Il vento soffierà con forza costante provenendo dall’ovest, raggiungendo i 53 km/h di velocità e le 55.3 km/h di raffiche. Il livello di umidità subirà una lieve variazione, mantenendosi attorno al 46-52%, mentre le precipitazioni continueranno a risultare assenti.

Nel primo pomeriggio, la situazione meteorologica rimarrà invariata con un cielo caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa compresa tra il 39% e il 55%. Le temperature inizieranno a diminuire, attestandosi sui 15-12°C, con una conseguente diminuzione della percezione termica. Il vento, seppur in leggero calo, manterrà una certa intensità provenendo da ovest o ovest-nord ovest a una velocità compresa tra i 20.6 e i 38.6 km/h, senza raffiche. L’umidità subirà un ulteriore aumento intorno al 60-67%, mentre le precipitazioni continueranno a non interessare la zona.

Gli ultimi momenti del pomeriggio e l’inizio della sera saranno caratterizzati da una copertura nuvolosa variabile tra il 49% e il 63%, con un cielo nuvoloso. Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, attestandosi attorno ai 10-11°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore. Il vento calerà gradualmente, provenendo sempre dai quadranti ovest e ovest-nord ovest, con una velocità compresa tra i 11.2 e i 32.1 km/h, senza raffiche. L’umidità aumenterà leggermente arrivando attorno al 72-75%, e le precipitazioni non sono da considerare.

Nel corso della sera e con l’avvicinarsi della notte, il cielo si presenterà coperto, portando la copertura nuvolosa al 95-99%. Le temperature si manterranno attorno ai 8-10°C, con una diminuzione della percezione termica. Il vento manterrà una certa costanza, arrivando dai quadranti ovest e ovest-sud ovest, con una velocità compresa tra i 9.2 e i 13.8 km/h, senza raffiche. L’umidità subirà un incremento significativo, attestandosi intorno all’86-78%, mentre le precipitazioni non sono attese.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio a Enna indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa variabile nelle diverse fasce orarie, con temperatura, vento e umidità soggetti a significative variazioni. Le precipitazioni non rappresentano un fattore rilevante. Siate preparati a fronteggiare le variazioni meteorologiche nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.9° perc. 7.9° Assenti 3.1 OSO max 4.3 Libeccio 79 % 1014 hPa 3 cielo sereno 8.2° perc. 8.2° Assenti 2.9 ONO max 4.1 Maestrale 72 % 1013 hPa 6 nubi sparse 8.2° perc. 7.7° Assenti 5.2 ONO max 5.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 9 poche nuvole 15.3° perc. 14.2° Assenti 14.3 O max 32.3 Ponente 50 % 1014 hPa 12 nubi sparse 17.5° perc. 16.5° Assenti 26.6 O max 53 Ponente 45 % 1012 hPa 15 nubi sparse 15.1° perc. 14.2° Assenti 21.5 O max 42.8 Ponente 60 % 1012 hPa 18 nubi sparse 10.2° perc. 9.2° Assenti 11.2 O max 23.9 Ponente 75 % 1014 hPa 21 cielo coperto 8.6° perc. 7.1° Assenti 9.2 OSO max 12.2 Libeccio 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:26