Previsioni Meteo Crotone per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per giovedì 4 gennaio a Crotone sono decisamente interessanti. Durante la notte, le condizioni saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 33% e il 39%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13-14°C, con una leggera sensazione di fresco dovuta alla presenza di un vento proveniente dall’Ovest – Sud Ovest con velocità tra i 12 e i 21 km/h.

Nel corso della mattina, il cielo sarà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa inferiore al 40%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 17-18°C verso le 10:00 e le 11:00, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente superiore. Il vento si manterrà costante, proveniente sempre dall’Ovest – Sud Ovest con velocità comprese tra i 13 e i 20 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa tra l’87% e il 93% alle 14:00, con temperature intorno ai 16-17°C e una percezione leggermente inferiore. Il vento diminuirà d’intensità, provenendo da diverse direzioni, ma con velocità non superiori ai 5-6 km/h.

Al tramonto e durante la sera, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C e una percezione leggermente inferiore. Il vento risulterà leggero, variando la direzione ma con una velocità compresa tra i 2 e i 5 km/h.

In conclusione, giovedì 4 gennaio a Crotone godremo di una giornata dal cielo prevalentemente coperto, con temperature miti e venti moderati. Sono previste precipitazioni solo nelle prime ore della mattinata, con probabilità attorno al 2%. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo e preparatevi a vivere una giornata piacevole in compagnia di un clima decisamente mite.

Tutti i dati meteo ora per ora di giovedì 4 gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 13.4° perc. 12.7° Assenti 12.2 O max 15.4 Ponente 71 % 1013 hPa 1 poche nuvole 13.6° perc. 13° Assenti 13.5 OSO max 17.2 Etesia 74 % 1013 hPa 2 nubi sparse 13.8° perc. 13.3° prob. 2 % 13 OSO max 17.2 Etesia 78 % 1012 hPa 3 nubi sparse 14.1° perc. 13.6° prob. 2 % 15.9 OSO max 21 Etesia 80 % 1012 hPa 4 nubi sparse 14.4° perc. 14.1° prob. 2 % 18.4 OSO max 24.7 Etesia 82 % 1012 hPa 5 nubi sparse 14.4° perc. 14.1° prob. 2 % 21.3 OSO max 27.7 Etesia 85 % 1012 hPa 6 nubi sparse 14.4° perc. 14.1° prob. 2 % 21.9 OSO max 26.9 Etesia 85 % 1012 hPa 7 nubi sparse 14.8° perc. 14.5° prob. 2 % 21.4 OSO max 27.9 Etesia 84 % 1012 hPa 8 poche nuvole 16.1° perc. 15.8° prob. 2 % 20.2 OSO max 27.9 Etesia 78 % 1012 hPa 9 poche nuvole 17.4° perc. 17° prob. 2 % 17.1 OSO max 21.8 Etesia 70 % 1012 hPa 10 poche nuvole 18.4° perc. 17.9° Assenti 13.6 OSO max 17.9 Etesia 63 % 1011 hPa 11 poche nuvole 19° perc. 18.5° Assenti 10.9 OSO max 14.6 Etesia 60 % 1011 hPa 12 poche nuvole 19.1° perc. 18.6° Assenti 7.6 O max 13.5 Ponente 59 % 1010 hPa 13 nubi sparse 18.6° perc. 18.1° Assenti 5.9 NNO max 14.4 Zefiro 61 % 1011 hPa 14 cielo coperto 17.8° perc. 17.4° Assenti 4.7 NNE max 13.6 Bora 67 % 1011 hPa 15 cielo coperto 16.7° perc. 16.4° Assenti 4 ENE max 10.8 Schiavo 74 % 1012 hPa 16 cielo coperto 15.8° perc. 15.4° Assenti 4.6 ENE max 9.5 Schiavo 78 % 1012 hPa 17 cielo coperto 15.4° perc. 15° Assenti 2.7 E max 9.6 Levante 80 % 1013 hPa 18 cielo coperto 15.1° perc. 14.7° Assenti 2.3 SSO max 9.1 Gauro 78 % 1014 hPa 19 cielo coperto 15° perc. 14.5° Assenti 3.3 SO max 9.1 Libeccio 75 % 1014 hPa 20 cielo coperto 14.8° perc. 14.2° Assenti 4.7 SO max 9.5 Libeccio 74 % 1015 hPa 21 cielo coperto 14.5° perc. 13.9° Assenti 5.2 SO max 9.2 Libeccio 74 % 1015 hPa 22 cielo coperto 14.2° perc. 13.6° Assenti 4.7 OSO max 8.9 Etesia 75 % 1015 hPa 23 nubi sparse 13.9° perc. 13.3° Assenti 4.7 SO max 10 Libeccio 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:56