Previsioni Meteo Crotone: Oggi, Sabato 13 Gennaio parzialmente nuvoloso

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Crotone presentano condizioni di cielo sereno e poche nuvole durante l’intera giornata. Al mattino, a partire dalle prime ore del giorno, è prevista copertura nuvolosa di circa il 5%, con temperature comprese tra i 7.3°C e i 10.4°C. La velocità del vento sarà piuttosto sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 48.5km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno pressoché stabili, con copertura nuvolosa intorno al 7% e temperature che oscilleranno tra i 9.6°C e i 10.6°C. La ventata di levante potrebbe attenuarsi leggermente, ma resterà comunque presente con una velocità fino a 35.5km/h.

In serata, il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa inferiore al 3% e temperature in diminuzione dai 9.3°C ai 8.1°C. La direzione del vento si attesterà prevalentemente a ovest, con una velocità che potrà variare tra i 7.2km/h e i 16km/h.

Complessivamente, le previsioni del tempo per Sabato 13 Gennaio a Crotone suggeriscono condizioni stabili e asciutte, con venti sostenuti e temperature non eccessivamente rigide. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti, specialmente in relazione alla velocità del vento, per eventuali variazioni delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.5° perc. 3.1° Assenti 34.2 N max 47.5 Tramontana 65 % 1019 hPa 8 poche nuvole 8.8° perc. 4.8° Assenti 33.5 N max 38 Tramontana 60 % 1021 hPa 11 poche nuvole 10.2° perc. 8.7° Assenti 32.6 N max 34.4 Tramontana 55 % 1022 hPa 14 cielo sereno 10.6° perc. 9.1° Assenti 30.1 N max 34.8 Tramontana 56 % 1021 hPa 17 cielo sereno 9.4° perc. 7.1° Assenti 15.8 NNO max 21 Maestrale 59 % 1021 hPa 20 cielo sereno 8.7° perc. 7.2° Assenti 9.7 O max 10.6 Ponente 58 % 1021 hPa 23 cielo sereno 8.1° perc. 7.1° Assenti 6.7 OSO max 7.2 Libeccio 58 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:07