Previsioni Meteo Crotone: Oggi, Mercoledì 10 Gennaio parzialmente nuvoloso

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Gennaio a Crotone indicano che ci attende una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature non eccessivamente rigide.

Durante la notte, le condizioni rimarranno stabili, con copertura nuvolosa pari al 100%, temperature comprese tra 11.4°C e 10.1°C e un lieve aumento della velocità del vento nella seconda parte della notte.

Al sorgere del sole, il cielo continuerà ad essere totalmente coperto, con una leggera diminuzione dell’umidità e una pressione atmosferica costante a 1025 hPa. Le temperature oscilleranno intorno ai 12.3°C.

Nel corso della mattina, la situazione non subirà variazioni significative: il cielo rimarrà coperto al 100% e le temperature si manterranno sui 12.3°C. La direzione del vento sarà costante, proveniente dal Nord – Nord Est, mentre la velocità del vento diminuirà gradualmente.

Anche nel pomeriggio, la situazione meteorologica non avrà cambiamenti rilevanti: cielo coperto, temperature che si manterranno intorno agli 11.8°C e una lieve diminuzione della velocità del vento.

Mentre ci avvicineremo alla sera, la copertura nuvolosa continuerà a essere massima, con una leggera diminuzione delle temperature fino ad arrivare a 11.4°C. La direzione del vento rimarrà costante, con una lieve probabilità di precipitazioni nel corso della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 10 Gennaio a Crotone mostrano una costante situazione di cielo coperto e temperature stabili durante l’arco della giornata, senza particolari variazioni significative. Resta da considerare la possibilità di leggere precipitazioni nella serata. Siate sempre pronti a consultare fonti ufficiali per gli ultimi aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8.8° perc. 5.7° Assenti 21.2 N max 27.4 Tramontana 76 % 1023 hPa 8 cielo coperto 10.7° perc. 9.7° Assenti 16.8 NNE max 23.7 Grecale 73 % 1025 hPa 11 cielo coperto 12.3° perc. 11.3° Assenti 16 NNE max 15.8 Grecale 66 % 1025 hPa 14 cielo coperto 11.9° perc. 11° Assenti 14.3 NE max 14.8 Grecale 69 % 1025 hPa 17 cielo coperto 11.4° perc. 10.5° Assenti 8.7 NNE max 10 Grecale 70 % 1025 hPa 20 cielo coperto 11.4° perc. 10.4° Assenti 8.2 NNE max 10.6 Grecale 69 % 1025 hPa 23 cielo coperto 11° perc. 10.1° prob. 8 % 8.7 NE max 11.8 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:02