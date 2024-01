Previsioni Meteo Crotone: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Crotone indicano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una temperatura di 10.1°C e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa a un 40%. La sensazione termica percepita sarà di 9.2°C a causa di venti provenienti da nord a una velocità di 22.2km/h, senza raffiche significative.

Al mattino, la pioggia leggera è attesa con una copertura nuvolosa del 33%, portando la temperatura a 10.4°C, con una sensazione termica di 9.5°C. I venti provenienti da nord-nord-est a 32.3km/h porteranno precipitazioni di 0.79mm.

Durante il pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con un 77% di copertura nuvolosa e una temperatura di 11.6°C (sensazione termica di 10.9°C). I venti da nord soffieranno a 38.6km/h, con una probabilità di precipitazioni del 53%.

Nella sera, la situazione meteorologica prevede ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%, e una leggera diminuzione della temperatura a 10°C, con una sensazione di freddo di 9°C. I venti da nord a 21.8km/h contribuiranno a mantenere le precipitazioni assenti.

In linea generale, si consiglia di prestare attenzione ai rapidi cambiamenti delle condizioni meteorologiche durante la giornata, in particolare con la persistenza dei venti da nord e la probabilità di precipitazioni. Resta aggiornato per eventuali sviluppi in base alla tua attività prevista per martedì a Crotone.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 10° perc. 9.1° 0.29 mm 32.4 N max 44 Tramontana 76 % 1008 hPa 8 pioggia leggera 11.4° perc. 10.6° 0.35 mm 35.2 N max 42.6 Tramontana 76 % 1012 hPa 11 nubi sparse 11.6° perc. 10.9° prob. 59 % 37.8 NNO max 43.5 Maestrale 77 % 1016 hPa 14 nubi sparse 11.6° perc. 10.8° Assenti 34.2 N max 41.5 Tramontana 76 % 1017 hPa 17 nubi sparse 10.8° perc. 10° Assenti 31 N max 41.5 Tramontana 76 % 1019 hPa 20 poche nuvole 10.2° perc. 9.3° Assenti 23.9 N max 33.3 Tramontana 77 % 1021 hPa 23 nubi sparse 10° perc. 9° Assenti 21.8 N max 29.2 Tramontana 74 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:02