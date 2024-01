Previsioni Meteo Crotone: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Per quanto riguarda le previsioni del tempo a Crotone, per la giornata di Sabato 20 Gennaio, ci aspettiamo condizioni meteo particolarmente variabili e avverse.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100% e la temperatura si manterrà intorno ai 15°C con lieve diminuzione in prossimità dell’alba. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche moderate, e l’umidità si manterrà intorno al 75-82%. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011-1012hPa.

Nella mattina, la copertura nuvolosa resterà al 100%, con la previsione di pioggia leggera a partire dalle prime ore, accompagnata da un aumento della velocità del vento. La temperatura si manterrà intorno ai 11-12°C, ma la temperatura percepita sarà inferiore a causa del vento. Le precipitazioni saranno lievi e si prevede un aumento dell’umidità e della pressione atmosferica.

Nel pomeriggio, le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteo, con previsioni di pioggia moderata e venti forti provenienti da Nord. La temperatura si manterrà intorno ai 7-8°C con una sensazione termica ancora più bassa a causa del vento gelido. L’umidità raggiungerà il 90% e la pressione atmosferica si alzerà leggermente.

In serata, la situazione non migliorerà, con cielo nuvoloso al 100%, pioggia leggera e venti forti provenienti da Nord. La temperatura si manterrà intorno ai 7-8°C, con una sensazione termica che potrebbe essere ancora più bassa a causa del vento. L’umidità resterà alta intorno all’86-87%, mentre la pressione atmosferica oscillerà attorno ai 1017-1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Gennaio a Crotone prevedono una giornata caratterizzata da piogge, venti forti e temperature in diminuzione. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 14.8° perc. 14.4° Assenti 20.6 OSO max 31.5 Libeccio 76 % 1011 hPa 3 cielo coperto 14.9° perc. 14.4° Assenti 13.4 OSO max 17.1 Libeccio 75 % 1010 hPa 6 cielo coperto 12.2° perc. 11.8° prob. 21 % 30.4 N max 37.4 Tramontana 88 % 1013 hPa 9 pioggia leggera 10.7° perc. 10.1° 0.22 mm 40.9 N max 49.4 Tramontana 87 % 1014 hPa 12 cielo coperto 8.9° perc. 4° prob. 61 % 51.3 N max 61.4 Tramontana 86 % 1014 hPa 15 pioggia moderata 7.4° perc. 1.9° 1.86 mm 52.7 N max 64.5 Tramontana 90 % 1016 hPa 18 pioggia leggera 7.6° perc. 2.2° 0.17 mm 52.6 N max 64.4 Tramontana 87 % 1017 hPa 21 cielo coperto 8.1° perc. 2.7° prob. 35 % 53.8 N max 67.9 Tramontana 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:14

