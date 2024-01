Previsioni Meteo Crotone: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Crotone mostrano un’instabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varia dal 88% al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, con una sensazione percepita leggermente inferiore, facilmente avvertita per via del vento proveniente dal Nord con raffiche fino a 42.9 km/h.

La situazione non sembrerà placarsi nelle prime ore della mattina, con cielo nuvoloso e probabilità di precipitazioni ancora elevate. Le temperature resteranno stabili, ma il vento potrà essere fastidioso, con raffiche fino a 43.5 km/h. Nel corso della mattinata, la probabilità di precipitazioni diminuirà, e il cielo mostrerà una copertura nuvolosa in progressiva discesa, attestandosi intorno al 65-73%.

Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà prevalentemente intorno al 60-65%, con un leggero calo delle velocità del vento, che si manterranno comunque alte, fino a 35.6 km/h. Le precipitazioni non si faranno vedere, e la stabilità sembrerà prendere il sopravvento, con una probabilità che si attesterà intorno al 29-45%.

Nel corso del tardo pomeriggio e della sera, il cielo si mostrerà ancora parzialmente nuvoloso, con una probabilità relativamente bassa di precipitazioni. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 10°C, con venti che diminuiranno progressivamente di intensità.

In generale, per Martedì 9 Gennaio a Crotone, le previsioni indicano condizioni meteo instabili durante le prime ore del giorno, con possibili precipitazioni e venti forti, che tuttavia tenderanno a placarsi nel corso della giornata. Sia mattina, pomeriggio che sera saranno caratterizzati da una copertura nuvolosa variabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 10.2° perc. 9.3° 0.15 mm 24.3 N max 33 Tramontana 79 % 1008 hPa 3 pioggia leggera 11.2° perc. 10.3° 0.29 mm 31 N max 42.9 Tramontana 77 % 1009 hPa 6 nubi sparse 11° perc. 10.2° prob. 60 % 33 N max 43.5 Tramontana 80 % 1012 hPa 9 nubi sparse 11.8° perc. 11° prob. 45 % 35 N max 41.3 Tramontana 76 % 1015 hPa 12 nubi sparse 12° perc. 11.2° prob. 22 % 32.9 N max 36.6 Tramontana 74 % 1016 hPa 15 poche nuvole 11.4° perc. 10.5° prob. 4 % 32.8 N max 39.8 Tramontana 76 % 1018 hPa 18 nubi sparse 10.5° perc. 9.6° Assenti 25.6 N max 33.8 Tramontana 79 % 1020 hPa 21 nubi sparse 10.3° perc. 9.3° Assenti 17.2 N max 21 Tramontana 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:01